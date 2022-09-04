مايكروسوفت ستحتفظ بـ Call of Duty على بلايستيشن “لعدة سنوات أخرى” بعد الصفقة الحالية

تلتزم مايكروسوفت بالحفاظ على Call of Duty على بلايستيشن “لعدة سنوات أخرى” بعد صفقة البيع الحالية التي أبرمتها سوني مع Activision.

حيث تعهد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming ورئيس Xbox Phil Spencer في رسالة مكتوبة إلى رئيس بلايستيشن Jim Ryan في وقت سابق من هذا العام، وهي أوضح علامة حتى الآن على أن Call of Duty لن تختفي فجأة من منصات بلايستيشن إذا تمت الموافقة على صفقة مايكروسوفت بقيمة 68.7 مليار دولار.

ستكون لعبة Call of Duty بكافة اجزائها من Activision على بلايستيشن و اكس بوكس

لا يزال عدد السنوات التي يتم فيها ضمان Call of Duty على بلايستيشن غير واضح تمامًا، ولكن ذكر موقع Bloomberg في وقت سابق من هذا العام أن مايكروسوفت كانت ملتزمة بإطلاق Call of Duty على بلايستيشن “لمدة عامين على الأقل“.

ثم التزمت مايكروسوفت علنًا في فبراير بإبقاء Call of Duty “متاحة على بلايستيشن بعد الاتفاقية الحالية وفي المستقبل“.

هذا ولا يزال عشاق Call of Duty يتجادلون حول ما إذا كان بإمكان مايكروسوفت من الناحية الفنية جعل اللعبة على Xbox حصرية إذا تم الانتهاء من صفقة Activision Blizzard.

لا يتطرق بيان مايكروسوفت الأخير لما يحدث بعد انتهاء فتر الضمان، ولكن من الواضح أن الشركة مستعدة لضمان Call of Duty على بلايستيشن لفترة أطول من المعتاد.

تقول مايكروسوفت إن إستراتيجية عدم توزيع ألعاب Activision Blizzard على وحدات التحكم المنافسة لن تكون مربحة إلا إذا تمكنت الألعاب من جذب عدد كبير من اللاعبين إلى نظام Xbox، مما ينتج عنه إيرادات لتعويض الخسائر الناتجة عن عدم بيع هذه الألعاب على وحدات التحكم المنافسة.