طرازات iPhone 14 Pro تتميز ببطاريات أكبر، وتركيز على تقنية eSIM

وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg في رسالته الإخبارية Power On ، فإن طرازات iPhone 14 Pro ستحتوي على بطاريات أكبر. ستكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تزيد فيها آبل من حجم البطارية مع تحسين أداء المعالج. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الشركة تركز على تقنية eSIM، بدلاً من بطاقات SIM الفعلية.

هذه ليست هي المرة الأولى التي يذكر فيها أن سلسلة iPhone 14 ستحصل على بطاريات أكبر. في يونيو، ذكر احد المتابعين المختصين بمنتجات آبل منشورًا يمكن أن يؤكد حجم بطارية أجهزة iPhone الجديدة.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022