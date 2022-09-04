طرازات iPhone 14 Pro تتميز ببطاريات أكبر، وتركيز على تقنية eSIM

وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg في رسالته الإخبارية Power On ، فإن طرازات iPhone 14 Pro ستحتوي على بطاريات أكبر. ستكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تزيد فيها آبل من حجم البطارية مع تحسين أداء المعالج. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الشركة تركز على تقنية eSIM، بدلاً من بطاقات SIM الفعلية.

هذه ليست هي المرة الأولى التي يذكر فيها أن سلسلة iPhone 14 ستحصل على بطاريات أكبر. في يونيو، ذكر احد المتابعين المختصين بمنتجات آبل منشورًا يمكن أن يؤكد حجم بطارية أجهزة iPhone الجديدة.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022

وفقًا لمنشور على موقع Baidu، يمكن أن يتميز iPhone 14 العادي ببطارية تبلغ 3279 مللي أمبير في الساعة مقارنة بـ iPhone 13 ، 3227 مللي أمبير في الساعة. يمكن لـ 14 Pro استخدام بطارية تبلغ 3200 مللي أمبير في الساعة ، مقارنة بـ iPhone 13 Pro ، 3095 مللي أمبير في الساعة. من ناحية أخرى ، سيكون لدى 14 Pro Max بطارية أصغر قليلاً، مع 4323 مللي أمبير في الساعة مقارنة بـ 13 Pro Max مع 4352 مللي أمبير في الساعة.

مميزات iPhone 14 Pro

يروي جورمان ما يتوقع أن تقدمه آبل مع أجهزة iPhone الجديدة هذه. يقول إن طرازات iPhone 14 العادية ستحصل على “بعض التغييرات في أجهزة الكاميرا”، حيث قال:

الكاميرا الأمامية لتتميز بضبط تلقائي للصورة لأول مرة ؛

أجهزة استشعار محسنة للتعرف على الوجه ؛

نظام زاوية عريضة جديد بدقة 48 ميجابكسل ؛

أجهزة استشعار محسّنة للتصوير عن بُعد والزاوية فائقة الاتساع ؛

تحسينات على تسجيل الفيديو والتصوير في الإضاءة المنخفضة ؛

شريحة A16.

أخيرًا وليس آخرًا، تحدث عن دفع آبل لتقنية eSIM. بينما ترددت شائعات بأن الشركة يمكن أن تتخلى عن فتحة بطاقة SIM الفعلية في طرز iPhone الأحدث، فمن غير الواضح ما إذا كانت آبل ستفعل ذلك مع طرز iPhone 14.