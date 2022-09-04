تعرض بعض عملاء سامسونج بالولايات المتحدة لقرصنة إلكترونية

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، تحذيرًا أمنيًا يؤكد أنها تعرضت للاختراق، لأنظمتها في الولايات المتحدة، نهاية يوليو الماضي.

ووفقا لـ”فوربس“، فإنه بعض البيانات الشخصية لعملاء سامسونج تم اختراقها مرة أخرى، ولكن لم تقدم سامسونج معلومات محددة عن عدد العملاء الذين تم اختراق بياناتهم.

وقالت شركة سامسونج إنه لم يتم الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم، ولا أرقام الضمان الاجتماعي، ومع ذلك، فإن مدى البيانات التي تم اختراقها ينذر بالخطر، وفقا لفوربس.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن الطبيعة الدقيقة للبيانات التي تم الوصول إليها قد تختلف من عميل لآخر.

وتابعت أنها تجمع جميع البيانات “للمساعدة في تقديم أفضل تجربة ممكنة مع منتجاتنا وخدماتنا”.

ويُنصح العملاء بالتنبيه إلى رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها التي قد تستخدم البيانات المسروقة كأداة للتفاعل.