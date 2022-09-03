نوكيا تطلق هاتفها الجديد ليخطف الأضواء عن منافسيها من الأجهزة الذكية

كشفت شركة نوكيا، عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية، ويتميز هاتف Nokia X30 5G، بأنه أحد الهواتف الصديقة للبيئة بفضل المكونات المعاد تدويرها المستخدمه في تصميمه، وتتوقع نوكيا أن يحقق هاتفها الجديد مبيعات ممتازة، حيث سيكون منافسا قويا لأجهزة أندرويد الحديثة.

وبحسب المصدر يتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia X30 5G، بإطار معدني، لكنه مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100٪، بينما تم تصنيع اللوحة الخلفية بمواد معاد تدويرها من البلاستيك بنسبة 65٪، إلى جانب صندوق البيع بالتجزئة يتكون من 94٪ من الورق المعاد تدويره.

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كما يتميز زوج الكاميرات الخلفية بطبقة حماية من زجاج Gorillas Glass من مجموعة DX +، والتي تضم مستشعرين، الأساسي يأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة مميز 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتتميز الشاشة بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus، كما تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia X30 5G، بواسطة معالج Snapdragon 695، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بخيارين من تكوينات الذاكرة هي 6 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويستمد هاتف نوكيا Nokia X30 5G، الطاقة من بطارية بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة والتي تشحن بقوة 33 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0.

ووعدت الشركة أن الهاتف سيقدم 3 سنوات من تحديثات لنظام التشغيل، و 3 سنوات من تصحيحات الأمان وضمان ممتد لمدة 3 سنوات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12، ويتميز بدعم تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر هاتف نوكيا الجديد Nokia X30 5G، للبيع مقابل سعر حوالي 530 يورو (أي ما يزيد على 10000 جنيه مصري).