ناسا تؤجل إطلاق Artemis I للمرة الثانية

قامت ناسا مرة أخرى بإلغاء الإطلاق الأول لصاروخها لنظام الإطلاق الفضائي (أو SLS) بعد فشل المهندسين في إصلاح تسرب الهيدروجين المستمر.

تم ملاحظة تسرب الهيدروجين لأول مرة هذا الصباح، بعد وقت قصير من بدء تغذية الصاروخ بالهيدروجين السائل. وقالت ناسا إن التسرب “تطور في جانب الإمداد السريع 8 بوصات أثناء محاولة نقل الوقود إلى الصاروخ”.

قام الفريق بثلاث محاولات لتحري الخلل وإصلاحه، ولكن تم اكتشاف تسرب بعد كل محاولة لإصلاح المشكلة. بعد المرة الثالثة، أوصى المهندسون بأن يكون الإطلاق “ممنوعًا”. وبعد فترة وجيزة، قرر مدير إطلاق المهمة، تشارلي بلاكويل طومسون، إلغاء محاولة الإطلاق.

During tanking of the #Artemis I mission, a leak developed in the supply side of the 8-inch quick disconnect while attempting to transfer fuel to the rocket. Attempts to fix it so far have been unsuccessful. Stand by for updates. https://t.co/6LVDrA1toy

