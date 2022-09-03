تويتر يختبر الآن الميزة الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين

هل سبق لك أن نشرت تغريدة وأدركت أنك ارتكبت خطأً فادحًا؟ بدون زر التحرير، لا يوجد شيء يمكن لمستخدمي تويتر القيام به باستثناء حذف المنشور وكتابته مرة أخرى. ومع ذلك، فإن معظم أعضاء تويتر غير مهتمين بالحاجة إلى إعادة كتابة تغريدة. لكن تويتر نشر خبرا اليوم تقول فيه إنها تختبر داخليًا ميزة جديدة تسمى تحرير التغريدة والتي ستقتصر في البداية على مشتركي Twitter Blue.

الطلب الأول من مستخدمي تويتر هو ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات

ليس من المستغرب أن تكون وظيفة تعديل التغريدة هي الرغبة الأولى من مستخدمي تويتر لأن معظم تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى توفر بعض إمكانيات التحرير.

وفقًا لـ تويتر ، “تعديل التغريدة هي ميزة تتيح للأشخاص إجراء تغييرات على تغريدتهم بعد نشرها. فكر في الأمر على أنه فترة زمنية قصيرة للقيام بأشياء مثل إصلاح الأخطاء الإملائية وإضافة العلامات الفائتة وغير ذلك.”

بالنسبة للاختبار الأولي، سيسمح تويتر بتعديل التغريدات عدة مرات خلال فترة زمنية مدتها 30 دقيقة بعد نشر تغريدة. سيتمكن المشتركون من تحديد الرسائل التي تم تعديلها لأن هذه التغريدات ستحمل رمزًا وطابعًا زمنيًا وتصنيفًا لتنبيه المستخدمين إلى أنه تم تعديل منشور معين. سيتمكن المستخدمون من عرض التغريدة الأصلية والتعديلات الأخرى التي تم إجراؤها عليها.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سيحصل المشتركون في Twitter Blue على امكانية لاستخدام تحرير التغريدة. يعد الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة أحد الأشياء التي يدفع لمشتركي Twitter Blue 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابلها. لجعل الاختبار أكثر انتقائية، لن تكون الميزة حصرية لمستخدمي Twitter Blue فحسب، بل سيتم اختبارها في بلد واحد فقط في البداية ، وكما يرى تويتر كيف يستخدم الأشخاص تحرير التغريدة، فإنه سيوسع الاختبار ليشمل بلدانًا أخرى.

توضح تويتر ايضا في نفس الخبر: “سنولي اهتمامًا وثيقًا لكيفية تأثير الميزة على طريقة قراءة الأشخاص للتغريدات وكتابتها والتفاعل معها”. تضيف الشركة أنها تريد التغريد “ليشعر بمزيد من الود وأقل إجهادًا. يجب أن تكون قادرًا على المشاركة في المحادثة بطريقة منطقية بالنسبة لك، وسنواصل العمل على الطرق التي تجعل من السهل فعل التعديل.”

في هذه الأثناء، ستتجه الأنظار إلى محكمة ديلاوير الكنسية لمدة خمسة أيام تبدأ في 17 أكتوبر. يقاضي تويتر أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، لإلغاء عرضه للاستحواذ على تويتر بقيمة 44 مليار دولار و 54.20 دولار.

يزعم تويتر أن ماسك يطلب كميات هائلة من المعلومات التي لا علاقة لها بالقضية الرئيسية للتقاضي. هذه المشكلة هي ما إذا كان ماسك قد انتهك العقد الذي وقعه مع تويتر لشراء الشركة. تتضمن معظم العقود من هذا النوع رسوم الفصل التي يدفعها الطرف المنسحب من الصفقة. تطالبه صفقة ماسك مع تويتر بدفع مليار دولار للشركة إذا لم يتابع عملية الاستحواذ. حيث قال ماسك بالفعل إنه سيرفض دفعها.