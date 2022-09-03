تطبيق BeReal قد يسحب البساط عن إنستغرام

مع الاتجاه السائد حاليا بانتشار مقاطع الفيديو القصيرة وتحقيقها أرباحا عالية للعديد من التطبيقات، يريد إنستغرام أن يصبح واحدا من هذه التطبيقات، حيث أن تطبيق BeReal قد انتقل من المركز الحادي عشر إلى السابع على متجر Play لهواتف أندرويد، الأمر الذي يجعله مثيرا للاهتمام من قبل إنستغرام الذى يريد أن يتفوق عليه، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ويضم تطبيق BeReal أكثر من 10 ملايين مستخدم يوميًا، كما يسعى التطبيق للوصول إلى أكثر من 100 مليون مستخدم، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه شركة ميتا لمجلة Fortune الأسبوع الماضي أن إنستغرام يختبر داخليًا نموذجًا أوليًا جديدًا يسمى Candid Challenge، وهي ميزة تم تصميمها لالتقاط صورة باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

ويتم الترويج لتطبيق BeReal على أنه أفضل من إنستغرام، مع التركيز على الحياة اليومية الحقيقية غير المعدلة ، بدلاً من مشاهد مقاطع الفيديو النمطية IG الموجودة على إنستغرام، مع التركيز على “الحياة الواقعية” ، مما يدل على أن الأشخاص ربما يكون لديهم ما يكفي من الصور غير الواقعية للشخصية والصورة المختارة للأشخاص على الإنترنت.

كما يضم تطبيق BeReal استخدام مثير للاهتمام للتنسيق لإغراء المشاركة ، مما قد يشير إلى أساليب التسويق الممكنة عبر حالات الاستخدام الإبداعي، وهو أمر قد يجعل تطبيق إنستجرام يتراجع بشكل قوي أمام BeReal .