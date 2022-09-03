تحديث هام جدا من النوع الأمني لمستخدمي متصفح كروم على جميع المنصات

أصدرت شركة جوجل، تحديثا أمنيا عاجلا، لجميع مستخدمي متصفح جوجل كروم، من مستخدمي أجهزة ويندوز Windows – ماك Mac – لينوكس Linux؛ وذلك لإصلاح هجمة إلكترونية خطيرة.

وقالت شركة جوجل في تقرير استشاري أمني “إنها على علم بالتقارير التي تفيد بوجود استغلال لثغرة خطيرة”، ويعمل التحديث الطارئ الذى أطلقته جوجل على معالجة ثغرة تسمى “يوم الصفر” وهي واحدة من أخطر الهجمات الإلكترونية التي تهاجم أجهزة المستخدمين.

وأكدت جوجل على أن التحديث العاجل ( Google Chrome 105.0.5195.102 ) سيصل إلى قاعدة المستخدمين بأكملها في غضون أيام أو أسابيع، ويمكن للمستخدمين في الوقت الحالي الدخول على قائمة Chrome ثم مساعدة ثم حول Google Chrome، والبحث عما إذا كان التحديث قد صدر إليهم ثم تفعيله.

وأوضحت جوجل بأن هذه المشكلة الأمنية تم اكتشافها بواسطة باحث أمني اختار الإبلاغ عنها دون الكشف عن هويته، وأضافت الشركة أنه “قد يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يتم تحديث غالبية المستخدمين بإصلاح”.

ومن المحتمل أن تهدف جوجل إلى تزويد مستخدمي كروم Chrome بالوقت الكافي لتحديث ومنع محاولات الاستغلال، حيث أنه قد تمت إساءة استخدام الثغرة من خلال حملات تدفع البرامج الضارة عبر رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي باستخدام إغراءات الوظائف المزيفة ومواقع الويب المخترقة، وفقا لموقع BleepingComputer .