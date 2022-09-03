أصدرت منصة تقييم الأداء AnTuTu الصينية الشهيرة، تصنيفهم الشهري لأقوى الهواتف الذكية من حيث الأداء، في الفئتين الرائدة ومتوسطة المدى التي تعمل بنظام أندرويد.

ووفقا للمصدر فأن خبراء AnTuTu يتوقعون وجود منافسة قوية بين الأجهزة الرائدة قريبا، حيث صدرت في شهر أغسطس المنصرم، العديد من الهواتف الذكية جديدة المدعومة بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Plus Gen 1، كما تستعد بعض شركات تصنيع الهواتف لإضافة الجيل الثاني من معالجات الشركة Snapdragon 8 Gen 2 خلال شهر نوفمبر في وقت أبكر من المتوقع.

أفضل الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد حسب تصنيف AnTuTu

ومع غياب الهواتف التي تعمل بمعالج Dimensity 9000 من ميدياتك، احتلت جميع الأجهزة التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، تصنيف شهر أغسطس لمنصة AnTuTu.

وفي المراكز الثلاثة الأولى، احتلت شركة أسوس المركز الثاني بفضل هاتفها المخصص للألعاب Asus ROG Phone 6، بينما جاء في المركز الأول هاتف شركة نوبيا Red Magic 7S، بينما صعد شقيقه Red Magic 7S Pro إلى المركز الثالث، مما دفع هاتف فيفو الجديد iQoo 10 Pro ليحتل المركز الرابع.

وحسبما أوضحت قائمة AnTuTu، أن المراكز العشرة الأولى المتبقية جاءت من نصيب الأجهزة التالية على التوالي: هاتف لينوفو Lenovo Legion Y70 وهاتف فيفو iQoo 10 وهاتف موتورولا Moto X30 Pro وهاتفي شاومي Xiaomi 12S Pro و Xiaomi Mix Fold 2.

قائمة AnTuTu لأفضل الهواتف الذكية من حيث الأداء

1. هاتف نوبيا Red Magic 7S بمجموع نقاط 1123898.

2. هاتف أسوس Asus ROG Phone 6 بمجموع نقاط 1105762.

3. هاتف نوبيا Red Magic 7S Pro بمجموع نقاط 1097708.

4. هاتف فيفو iQoo 10 Pro بمجموع نقاط 1093988.

5. هاتف لينوفو Lenovo Legion Y70 بمجموع نقاط 1090208.

6. هاتف فيفو iQoo 10 بمجموع نقاط 1081711.

7. هاتف وان بلس OnePlus Ace Pro بمجموع نقاط 1072462.

8. هاتف موتورولا Moto X30 Pro بمجموع نقاط 1072163.

9. هاتف شاومي Xiaomi 12S Pro بمجموع نقاط 1069834.

10. هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 بمجموع نقاط 1066792.