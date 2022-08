يشاع أن iPhone SE القادم العام المقبل سوف يعتمد على شكل iPhone XR

في أكتوبر الماضي، سمعنا بإشاعة من الصين تشير إلى أن الجيل الثالث من iPhone SE “الأكثر تكلفة” من iPhone SE سيعتمد على تصميم iPhone XR وشاشته LCD مقاس 6.1 بوصة بدلاً من iPhone 8 و 4.7 بوصة. شاشة عرض من الكريستال السائل.

اعتمد الجيل الثاني من iPhone SE أيضًا على iPhone 8 بينما حمل iPhone SE الأول شاشة LCD مقاس 4 بوصات الموجودة في iPhone 5s.

كما اتضح، عادت شركة آبل إلى iPhone 8 للحصول على أحدث طراز iPhone SE الذي تم إصداره في مارس الماضي. لكن هذا لم يمنع الشائعات من العودة إلى العمل من أجل الجيل الرابع من iPhone SE.

أولاً ، لنبدأ بمحلل TF International الموثوق به Ming-Chi Kuo الذي قال في ديسمبر الماضي: “نتوقع أن تصدر آبل iPhone SE جديدًا في عام 2023 بشاشة أكبر من دعم الذاكرة 1H22 SE مقاس 4.7 بوصة و 4 جيجابايت (مقابل 3 جيجابايت) في 1H22 SE). ”

وفقًا لمصادر سيعتمد iPhone SE القادم على iPhone XR ويتميز بشاشة LCD مقاس 6.1 بوصة. نظرًا لأن عامل الشكل سيعتمد على iPhone XR ، فيمكنك توقع أن يكون مزودًا بالشق وكاميرا True Depth وبالطبع Face ID. ستكون هناك كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل ومقاومة للغبار والماء IP67. يمكننا أيضًا أن نرى زيادة كبيرة في البطارية من بطارية 2018mAh المستخدمة في أحدث iPhone SE إلى بطارية 2942mAh التي تم استخدامها لتشغيل iPhone XR.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة نوع المعالج الذي سووف تضعه آبل لأن 5nm A15 Bionic تم استخدامه مع طراز iPhone SE الأخير.

ولكن نظرًا لأن كل من iPhone 14 و iPhone 14 Max سيكونان مزودًا بـ A15 Bionic ، فقد تجد آبل نفسها في سيناريو غريب حيث يمكن أن يكون السيليكون المستخدم في نموذج الميزانية الخاص بها أكثر تقدمًا من الرقائق المستخدمة في الهواتف غير Pro iPhone 14 .

RUMOR: The iPhone SE 4, likely coming next year, will essentially be a rebranded iPhone XR 👀📱

Expect a 6.1-inch display with Face ID, 12MP rear camera and IP67 water and dust resistance. pic.twitter.com/eC7Di0WD3B

— AppleTrack (@appltrack) August 30, 2022