رئيس قسم الخصوصية في آبل، جين هورفاث، ستغادر الشركة قريبًا

آبل على وشك أن تفقد أحد أهم مسؤوليها التنفيذيين. وفقًا لتقرير بلومبيرج الجديد، قررت رئيسة الخصوصية في الشركة جين هورفاث ترك شركة آبل لتولي وظيفة جديدة في شركة محاماة. ومع ذلك، لم يتم تأكيد القرار علنًا من قبل شركة آبل.

مع حصولها على درجة علمية في علوم الكمبيوتر، بدأت هوفارث حياتها المهنية كمبرمجة قبل وقت طويل من انضمامها لشركة آبل في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، أصبح المدير التنفيذي مهمًا بشكل متزايد للشركة حيث أصبحت الخصوصية أحد الاهتمامات الأساسية لشركة آبل.

كما ورد في التقرير، جين هورفاث هي واحدة من عدد قليل من المديرين التنفيذيين في شركة آبل الذين يحملون لقب “المدير التنفيذي”. مثلت الشركة خلال نزاع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي طلب من شركة آبل فتح هاتف iPhone متعلق بإطلاق النار في سان برناردينو.

بالإضافة إلى ذلك، عمل المدير التنفيذي أيضًا بشكل مباشر في المفاوضات مع المجموعات التجارية ومبنى الكابيتول هيل. كانت مسؤولة أيضًا عن ضمان التزام آبل بقواعد الخصوصية العالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي.

في السنوات الأخيرة، شاركت أيضًا في سياسات الخصوصية الجديدة لشركة آبل لتقييد تتبع الويب والتتبع داخل التطبيق على iOS و macOS.

حسب المصدر، هورفاث أبلغت القسم القانوني في شركة آبل بمغادرتها في مذكرة داخلية. ومع ذلك، لم تقرر الشركة بعد من سيحل محلها. تولت هورفاث وظيفة في Gibson، Dunn & Crutcher LLP، وهي شركة محاماة مثلت شركة آبل في عدة قضايا – بما في ذلك النزاع ضد Epic Games.