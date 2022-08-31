تحديث جديد لتطبيق الواتساب لأجهزة الايفون فقط

اعتزم تطبيق واتساب إطلاق ميزات جديدة طال انتظارها لفترات طويلة من المستخدمين، في التحديث الجديد لهواتف آيفون تتعلق بفترة السماح لمسح الرسائل، وعدد أعضاء الجروب، وغيرها من الميزات الكثيرة التي سنستعرضها هنا.

واتساب يمد فترة مسح الرسالة إلى يومين بدلا من ساعة

قام تطبيق الرسائل العالمي واتساب بتطوير ميزة حذف الرسائل، ففي السابق، كانت الميزة تسمح للمستخدمين بحذف رسالة خلال ساعة و8 دقائق و16 ثانية من إرسالها، أما الآن ستصل مدة سماح حذف الرسالة إلى 60 ساعة ، مما يعني يومين ونصف اليوم، ومن المفترض أن يمنح ذلك المستخدمين وقتًا كافيًا لحذف رسالة لم يقصدوا إرسالها.

واتساب يتيح نقل الرسائل من أندرويد إلى آيفون

تعتبر ميزة نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى آيفون من أكثر المميزات طلبا من المستخدمين خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن هناك طريقة سهلة لنقل أرشيف الرسائل عند الانتقال من أندرويد إلى آيفون، وكانت الطرق المتوفرة تتطلب غالبا شراء تطبيقات خارجية بتكلفة مرتفعة.

لذلك اعتزم واتياب رسميا توفير ميزة نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى آيفون، التي ستحافظ على تأمين أو تشفير الرسائل من طرف إلى طرف، أي لا يمكن لأي طرف ثالث بعيدا عن المرسل والمستقبل الإطلاع على الرسائل.

طريقة نقل رسائل واتساب من اندرويد إلى آيفون

تعتمد عملية نقل أرشيف واتساب من أندرويد إلى آيفون على تطبيق “نقل إلى iOS” التي توفره آبل لهواتف أندرويد، ويمكن تحميله بسهولة لمساعدتهم على الانتقال إلى آيفون، بحيث كان يسمح التطبيق بنقل جهات الاتصال والتقويم والرسائل القصيرة SMS من أندرويد إلى آيفون.

ويمكن للمستخدمين الآن عند إعداد هاتف آيفون جديد اختيار “نقل البيانات من أندرويد”، ثم متابعة الخطوات من خلال تطبيق “نقل إلى iOS” عبر هاتفهم بنظام أندرويد.

وبعد الانتهاء من الإعداد، ما على المستخدم إلا فتح تطبيق واتساب والتسجيل بنفس رقم الهاتف لتظهر جميع الدردشات والمرفقات التي تتضمن بها مباشرة على آيفون.

جدير بالذكر أنه توجد بعض الشروط، حيث تتطلب عملية نقل أرشيف الرسائل في واتساب من أندرويد إلى آيفون هاتف iPhone جديد أو استعادة ضبط المصنع لآيفون، أي أن الميزة تدعم هواتف آيفون الجديدة فقط.

كما تحتاج عملية النقل أن يكون هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 5 والإصدارات الأحدث حتى أندرويد 12، على أن يعمل هاتف آيفون بالإصدار 15.5 من نظام التشغيل iOS، وتتوفر الميزة الآن لجميع المستخدمين.

واتساب يتيح ميزة زيادة عدد أفراد الجروبات وزيادة أحجام الملفات المرسلة

يشتمل التحديث الجديد لواتساب في آيفون على زيادة عدد الأعضاء في المجموعات إلى الضعف، حيث أتاحت لمشرفي المجموعات إضافة 512 عضواً إلى المجموعة الواحدة، حيث كان سابقا 256 عضوا فقط، الأمر الذي يسهّل التواصل بين الموظفين في المؤسسات والشركات.

وتسعى المنصة من خلال هذه الخطوة إلى المنافسة مع تطبيقات أخرى مثل تليجرام التي تتيح إضافة أكثر من 100 ألف مستخدم للقناة الواحدة، مشيرةً إلى أن الميزة الجديدة سيتم تعميمها على المستخدمين بالتدريج.

بالإضافة إلى ذلك، توجد ميزة هائلة أخرى بآخر تحديث لتطبيق واتساب في هواتف آيفون، حيث أصبح بإمكان مستخدمي واتساب مع التحديث الجديد، مشاركة ملفات كبيرة الحجم، من خلال زيادة الحد الأقصي لحجم الملف الذي يمكن إرساله عبر النظام الأساسي من 100 ميجابايت إلى 2 جيجابايت.