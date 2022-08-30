جوجل تعلن عن موعد صدور النسخة التجريبية من Android 14

أولئك الذين لديهم Pixel 4 و 4 XL و 4a و 4 (5G) و 5 و 5a و 6 و 6 Pro و Pixel 6a تم منحهم الفرصة لتحديث هواتفهم إلى Android 13. وصل التحديث في منتصف هذا الشهر عندما توقع معظمهم أن يظهر في أكتوبر. في حين أن أولئك الذين ألغوا تنصيب Android التجريبي يمكنهم الانضمام إلى الإصدار التجريبي (QPR) الذي يبدأ الشهر المقبل، فلن يضطر أولئك الذين ما زالوا في البرنامج التجريبي إلى فعل أي شيء لأنهم سيتلقون تحديث OTA بمجرد إصداره.

تنشر جوجل هذه التحديثات كل ثلاثة أشهر وسيحصل أولئك الذين أصبحوا مختبرين بيتا على وصول مبكر إلى أحدث الميزات التي تضيفها جوجل إلى طرز Pixel المتوافقة.

من الطبيعي هناك المحاذير المعتادة. تشتهر البرامج التجريبية بعدم استقرارها، وما لم تلتزم بالنسخة التجريبية حتى يتم إصدار الإصدار الثابت، فإن ترك البرنامج التجريبي مبكرًا سيجبرك على مسح محتوى جهازك.

قامت جوجل بتحديث موقع برنامج Android Beta. ما الجديد؟ تقول جوجل، “انتهى إصدار Android 13 Beta بالإصدار العام المستقر لنظام Android 13 في أغسطس 2022. وسيستمر البرنامج التجريبي في سبتمبر مع إصدارات Android 13 ربع السنوية (QPRs) بدءًا من الإصدار التجريبي QPR1”. يعطينا الموقع الآن فكرة عن موعد بدء تشغيل برنامج الإصدار التجريبي من Android 14.

صرحت جوجل في الأصل أن برنامج Android 13 QPR التجريبي سيستمر حتى يونيو 2023 ، لكن الموقع يقول الآن أن البرنامج “يستمر حتى مارس 2023″، وهو ما يلمح في أبريل 2023 لبدء برنامج الإصدار التجريبي من Android 14. وهذا يعني أيضًا أنه بدلاً من ثلاثة إصدارات ربع سنوية للنظام الأساسي، سيكون هناك إصداران فقط يتبعهما بدء الإصدار التجريبي من Android 14 في أبريل.

هذا العام ، كان لدى مستخدمي Pixel برنامجان تجريبيان يعملان في نفس الوقت (Android 13 و Android 12 QPR). ولكن من خلال تحديد عدد الإصدارات التجريبية من Android 14 QPR إلى اثنين، فلن يحدث هذا مرة أخرى في العام المقبل.

وهذا يعني أيضًا أن Android 14 Developer Preview يمكن أن يبدأ في فبراير كما حدث هذا العام لنظام Android 13. ما إذا كان هذا يعني أنه يمكننا توقع إصدار Android 14 في أغسطس القادم.