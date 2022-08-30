تويتر يتحول الى فيسبوك: تتيح لك ميزة Circle الجديدة التغريد للأصدقاء المقربين

ميزة جديدة تسمى Twitter Circle متاحة الآن للجميع. بعد فترة اختبار دامت 4 أشهر، اعتبر تويتر أنه تغيير إيجابي للمنصة.

لذا، يمكنك الآن إعداد دائرة لنفسك وتضمين ما يصل إلى 150 حسابًا فيها. كلما تغرد، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد نشر آرائك للعام أو مشاركتها مع مجموعة أصدقائك.

يقول موقع تويتر إن المستخدمين الذين شاركوا في الاختبار كانوا متحمسين للتغريد وحصلوا أيضًا على مزيد من المشاركة والردود والإعجابات من دائرة جهات الاتصال الخاصة بهم.

يمكن أن يكون لديك دائرة تويتر واحدة فقط، لذلك لا يمكن أن يكون لديك مجموعات مختلفة للعمل والأصدقاء والعامة – مثل ، على سبيل المثال موقع فيسبوك.

ايضا لا يمكن لأعضاء الدائرة استخدام زر إعادة التغريد لإعادة مشاركة منشوراتك المقيدة، لكن تويتر يحذرك لتذكر أن لقطات الشاشة ممكن ان تنشر منها التغريدات.

أيضًا ، إذا أضافك شخص ما إلى دائرته، فلا يمكنك حقًا تركها – عليك إلى حد كبير كتم صوت الشخص أو إلغاء متابعته أو حظره إذا كنت لا تستمتع بالمناقشات.

هذا ليس بديلاً عن الحسابات المحمية – إذا قمت بتعيين حسابك على الوضع الخاص، فستظل تغريداتك مقصورة على المتابعين الذين وافقت عليهم مسبقًا فقط.