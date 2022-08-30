السبب وراء زيادة سعر iPhone 14 Pro Max من خلال تسرب مواصفات الكاميرا فائقة الدقة

بصرف النظر عن مستشعر كاميرا iPhone 14 Pro الرئيسي، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بترقية الكاميرا فائقة الدقة لطرازات Pro، كما ينصح المحلل المشهور Ming-Chi Kuo، وهذه المرة يقدم المواصفات الدقيقة.

لقد سمعنا من مصادر أخرى أن الكاميرات فائقة الدقة في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max تحصل على تطوير أيضًا، لكننا لم نعرف بأي طريقة – حجم المستشعر أو حجم البكسل أو عدد البكسل.

مواصفات كاميرا آبل iPhone 14 Pro Max فائقة الدقة

بدلاً من مستشعر الكاميرا الفائق السرعة بدقة 12 ميجابكسل مع 1 ميكرون بكسل صغير، ستزود آبل طرازات 14 Pro بمستشعر يحتوي على وحدات بكسل أكبر بنسبة 40٪ ، وبالتالي ستكون قادرة على جمع المزيد من الفوتونات في نفس سيناريو الإضاءة المنخفضة عن سابقه iPhone 13 Pro و 13 Pro Max.

إلى جانب مضاعفة دقة الكاميرا أربع مرات في كاميرات iPhone 14 Pro الرئيسية و 14 Pro Max إلى 48 ميجابكسل، ومن المحتمل أن تكون قادرة على تقديم قدرات التقاط الفيديو بدقة 8K التي تتطلب حجم مستشعر 32 ميجابكسل على الأقل، ستقوم آبل بتمييز طرازات Pro بشكل مختلف.

ارتفاع تكاليف المكونات سببا في ارتفاع سعر iPhone 14 Pro

قام Ming-Chi Kuo بإدراج موردي المكونات الذين فازوا بعقود ترقية الكاميرا فائقة الدقة من آبل – سوني للمستشعر، و Minebea و Largan لشاشة الملف الصوتي ، و LG لتغليف وحدة الكاميرا الفعلية – لكنه حذر من أنهم سيتقاضون رسومًا أكثر بكثير هذا العام.

إلى جانب الطريقة الأكثر تكلفة لمستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، سيتعين على شركة آبل التخلص من 70٪ أكثر من مستشعر الكاميرا الفائق السرعة الجديد من سوني، و 45٪ لشاشات الملف الصوتي من Largan و Minebea، و 40٪ أكثر لتغليف كاميرا LG، مما يعزز تحدد الكاميرا بشكل عام الأسعار بشكل كبير.

قد تفسر هذه الزيادة الكبيرة في أسعار قطع الغيار عبر سلسلة التوريد الخاصة بكاميرا iPhone 14 Pro و 14 Pro Max سبب اختيار آبل لزيادة 100 دولار إضافي لطرازات iPhone 14 Pro.

ومع ذلك ، فإنهم يمتلكون عدسات زوم بيريسكوب، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان عشاق iPhone على استعداد لدفع أسعار أعلى عندما يبدأ iPhone 14 Pro Max في الشحن في 16 سبتمبر أو ما يقرب من ذلك.

ومع ذلك ، فإن iPhone 14 Pro و 14 Pro Max سيشهدان ترقيات أخرى لن يمتلكها أشقائهم الأقل مواصفات، مثل معالج A16 جديد ونسبة شاشة إلى جسم أفضل بفضل التغييرات الجذرية في التصميم الأمامي على الحساب لمفهوم الشاشة المثقوبة تتبناه آبل.