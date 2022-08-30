إل جي تباشر إطلاق سلسلة تلفزيونات OLED لعام 2022 في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن توفّر مجموعة تلفزيونات OLED المرتقبة لعام 2022. وحصلت المجموعة على الإشادة الواسعة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2022 وذلك بفضل جودة صورتها المتميزة وأدائها المحسن وتصاميمها الأنيقة. وتتوفر أحدث مجموعة من تلفزيونات OLED من “إل جي” الآن للطلب عبر LG.com/SA_EN ولدى متاجر التجزئة المعتمدة من “إل جي”.

استضافت “إل جي” بتاريخ 25 أغسطس حدث إطلاق حصري في فندق الفورسيزون – برج المملكة في مدينة الرياض للكشف عن أحدث مجموعة تلفزيونات OLED لدى الشركة. وتمت استضافة الحدث بحضور مجموعة مديرين “إل جي” وشركاء الإعلام وأبرز قادة الرأي في المجال.

وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في تقنية OLED، تعمل “إل جي” باستمرار على تحسين تقنياتها والارتقاء بها، مما سمح للشركة بتثبيت موقعها الريادي في سوق التلفزيونات المتميزة حول العالم لمدة تسع سنوات1.

وتتميز تلفزيونات OLED لعام 2022 من “إل جي” بتقنية OLED للإضاءة الذاتية التي نالت استحساناً كبيراً، وتوفر هذه التقنية إمكانية التحكم الدقيق على مستوى البكسل لتقدم أعمق درجات اللون الأسود والألوان واقعية بشكل لا يصدق ونسبة التباين غير المحدودة. علاوةً على ذلك، تتمتع الطرازات الجديدة بمزيد من المزايا الذكية لتوفر تجربة مشاهدة أكثر تخصيصاً.

تقنية OLED evo من “إل جي”

تتميز التلفزيونات الجديدة بلوحة OLED الأكثر تطوراً من “إل جي” والمعالج الذكي الجديد α (Alpha) 9 Gen 5، إضافةً إلى تقنية تعزيز السطوع، وتتوفر تقنية Evo من “إل جي” في سلسلة عام 2022 G2 (LG OLED Evo Gallery Edition) وسلسلة C2، والتي تقدم تجربة الترفيه المنزلي التي ترتقي بالمتعة الترفيهية إلى آفاق جديدة. وتم الاحتفاء بالطرازات في كلا المجموعتين عبر جوائز الابتكار التي حصدتها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، وذلك بفضل ارتقائها بأدائها الشامل إلى مستوى ممتاز2. وتوفر تقنية OLED Evo من “إل جي” سطوعاً ووضوحاً وتفاصيل أغنى للحصول على صور نابضة بالحياة وأقرب ما تكون إلى الواقع. كما تم تحسين السطوع بشكل أكبر من خلال مزايا تعزيز السطوع Brightness Booster Max في (سلسلة G2) وBrightness Booster في (سلسلة C2) الجديدة والتي تم تعزيزها من خلال زيادة قوة المعالَجة عبر α9 Gen 5. 3

أوسع نطاق على الإطلاق من أحجام الشاشات

تضم مجموعة تلفزيونات OLED لعام 2022 من “إل جي” أيضاً أحجام الشاشات الجديدة والتصاميم الأنيقة لتمنح المستهلكين المزيد من الخيارات. وبالإضافة إلى أول تلفزيون OLED مقاس 97 بوصة في العالم والطراز الجديد مقاس 83 بوصة، توفر سلسلة G2 خيارات مقاسات 77 و65 و55 بوصة، مما يضمن توفير الحجم المناسب لأي مساحة في المنزل. ويتيح تصميم Gallery Design المحسَّن لسلسلة G2 للمستخدمين تثبيت أجهزة التلفزيون على الحائط بسهولة للحصول على مظهر سلس ومتطور وتكامل مكانيّ أفضل في بيئة المشاهدة. وتقدم سلسلة C2 من “إل جي” معظم أحجام الشاشات في سلسلة 2022 لتشمل إجمالي ستة أحجام للاختيار منها، وهي مثالية للغرف الصغيرة أو لمن يحبون الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية على أجهزة الكونسول أو الحاسوب الشخصي. وتتميز سلسلة C2 هذا العام بترقيتها بإطارات أنحف ستساعد في تقديم تجارب مشاهدة أكثر غنى وتصاميم رشيقة وأنيقة.

معالج α9 Gen 5 الذكي من “إل جي”

يستخدم المعالج الذكي الجديد والمحسّن α9 Gen 5 من “إل جي” خوارزمية التعلّم العميق لتحسين أداء أحدث تلفزيونات OLED وتوفير الصور بجودة ثلاثية الأبعاد من خلال جعل العناصر التي تظهر على الشاشة أكثر تميزاً عن بعضها البعض. وتمت إضافة معالج α9 Gen 5 إلى طرازات سلسلة G2 وC2 وZ2. ويتميز المعالج أيضاً بخوارزمية Pro الجديدة لرسم خرائط الألوان الديناميكية التي تعالج أكثر من 5000 منطقة على الشاشة بشكل فردي وتعزز كل منها لإنتاج صور أكثر وضوحاً وتفصيلاً في الأجزاء الساطعة والداكنة على حد سواء. علاوةً على ذلك، يعمل أحدث معالج من “إل جي” على تعزيز جودة الصوت عبر ميزة AI Sound Pro، مما يمكّن مكبرات الصوت المدمجة في التلفزيونات من إنتاج الصوت المحيطي الافتراضي 7.1.2. وتُكمّل مجموعة تلفزيونات OLED لعام 2022 سلسلة B2 OLED TV التي تشمل ثلاثة أحجام (77 بوصة و65 بوصة و55 بوصة) وسلسلة A2 التي تشمل أربعة أحجام منها (65 بوصة و55 بوصة) وكلاهما مدعم بتقنية الإضاءة الذاتية من الشركة ومعالج α7 Gen 5 وتقنية خرائط الألوان الديناميكية وAI Sound Pro والصوت المحيطي الظاهري 5.1.2.

تجربة المستخدم المحدّثة

تأتي تلفزيونات OLED لعام 2022 من “إل جي” مزودة بنظام webOS 22، وهو الإصدار الأحدث لمنصة التلفزيون الذكية المبتكرة من “إل جي”. ويوفر نظام webOS 22 عدداً من خيارات التخصيص الجديدة والتي تشمل ملفات تعريف المستخدم القابلة للتخصيص والتي تسمح لكل فرد من أفراد الأسرة بتخصيص تجربة المشاهدة الخاصة بهم والاستمتاع بوصول أسهل إلى القنوات والتطبيقات وخدمات المحتوى المفضلة لديهم. كما يوفر webOS22 الراحة الاستثنائية بفضل المزايا البارزة مثل تقنية NFC Magic Tap التي توفر طريقة بسيطة لعكس الشاشة من الهاتف المحمول إلى التلفزيون4 وتقنيةRoom To Room Share التي تسمح بنسخ محتوى الكابل أو الأقمار الصناعية عبر Wi-Fi من تلفزيون إلى آخر في المنزل، كي تُلغي الحاجة إلى جهاز فك التشفير الإضافي على التلفزيون الثاني5، وتقنية Always Readyالتي تحول تلفزيون “إل جي” إلى شاشة وسائط متعددة عندما لا يكون التلفزيون قيد الاستخدام.

جودة الصورة المذهلة

تستمر تلفزيونات OLED من “إل جي” في وضع معايير جديدة لجودة الصورة. وتم اعتماد اللوحات المستخدمة في سلسلة هذا العام من قبل Intertek مرة أخرى لتوفيرها لدقة ألوان بنسبة 100% ونطاق ألوان بنسبة 100%، مما يشير إلى أن تلفزيوناتOLED لعام 2022 من “إل جي” توفر إعادة إنتاج دقيقة للألوان ويمكنها عرض كل درجة لون للمصدر الأصلي بغض النظر عن مدى سطوع أو قتامة المشهد الظاهر على الشاشة6. كما أنّ كافة طرازات 2022 معتمدة من UL بفضل خلوها من الوميض.

تقنية Dolby Vision IQ مع تفاصيل ودقة لا تضاهى

تُعدّ أحدث تلفزيونات OLED من “إل جي” أول تلفزيونات تتبنى تقنية Dolby Vision IQ التي توفر التفاصيل الدقيقة7. وتقدم هذه التقنية الجديدة المزيد من محتوى Dolby Vision وتكشف التفاصيل في كل من المناطق الساطعة والمظلمة كما لم يسبق لها من قبل. وللحصول على صوت غني بالقدر ذاته، توفر تلفزيونات OLED الجديدة من “إل جي” صوت Dolby Atmos® المكاني من خلال نظام مكبرات الصوت الخاص بها.

محسنة لتجربة لعب متميزة

توفر تلفزيونات OLED من “إل جي” في فئة ألعاب الحاسوب ووحدات الكونسول وقت استجابة يبلغ 0.1 مللي ثانية (GtG) ونسبة تأخر إدخال منخفضة وما يصل إلى أربعة منافذ HDMI تدعم العديد من مزايا HDMI 2.1. كما تتوفر أيضاً تقنية الألعاب السحابية السلسة على شاشات OLEDمن “إل جي” من خلال الدعم المدمج لتقنية Google StadiaوGeForce NOW.

وسيستمتع المستخدمون من خلال قائمة تحسين تجربة اللعب Game Optimizer على شاشات OLED من “إل جي” بقدرة التبديل السريع بين مزايا الألعاب المتخصصة والإعدادات المسبقة. ويمكنهم أيضاً اختيار وضع الغرفة المظلمة الجديد Dark Room Mode والذي يضبط سطوع الشاشة لتوفير تجربة لعب أفضل عند إطفاء الأنوار عبر تقنية Game Optimizer، إضافةً إلى إعدادات G-SYNC المتوافقة وFreeSync™ Premium ومعدّل التحديث المتغير (VRR). وأضافت “إلى جي” في شاشات عام 2022 إلى جانب إعدادات العرض المسبقة من “إل جي”، وضع جديد لأنواع الألعاب المختلفة وهو الوضع الرياضي والذي ينضم إلى الخيارات المتاحة سابقاً لإطلاق النار من منظور الشخص الأول ولعب الأدوار والألعاب الاستراتيجية في الوقت الفعلي.

1 الوحدات التي تم شحنها خلال فترة 9 سنوات بين 2013 و2021 (المصدر: Omdia).

2 جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار لعام 2021 تشمل الجوائز التي مُنحت لطراز 97 بوصة G2 و83 بوصة G2 و42 بوصة C2 و48 بوصة C2 و83 بوصة C2.

3 تتوفر تقنية تعزيز السطوع على الطرازات كبيرة الحجم مثل 83 بوصة C2 و77 بوصة C2 و65 بوصة C2 و55 بوصة C2.

4 تقنية عكس الشاشة NFT Screen Mirroring متوفرة ضمن سلاسل Z2 وG2 وC2 وعلى أجهزة Android وiOS المتوافقة. ويختلف عملها من بلد إلى آخر.

5 Room To Room Share تدعم المحتوى من أجهزة فك التشفير والبث الأرضي فقط. والتلفزيون الرئيسي (جهاز بث المحتوى): سلسلة Z2 وG2 وC2. وجهاز استقبال التلفزيون (جهاز استقبال المحتوى): جميع طرازات 2022 الجديدة.

6 شاشة OLED من “إل جي” معتمدة من Intertek بفضل توفيرها لدقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقاً لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطاً لونياً. وتستطيع تلفزيونات OLED من “إل جي” المعتمدة من Intertek عرض 100% من طيف DCI-P3 ضمن مساحة لونية ثلاثية الأبعاد تغطي نطاق الإضاءة الكامل للتلفزيونات وفقاً لمعيار IDMS 1.1 (cl. 5.32).

7 متوفرة ضمن سلاسل Z2 وG2 وC2.