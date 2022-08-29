آبل تختار اسمًا لسماعات الرأس AR / VR

أصبحت سماعة الواقع المختلط AR / VR من آبل الآن في النقطة التي توجد فيها دائمًا تكهنات بأنه سيتم تقديم الجهاز في حدث آبل القادم. على سبيل المثال، في السابع من سبتمبر، ستقدم آبل مجموعة iPhone 14 وطرز Apple Watch Series 8 الجديدة والمزيد. قال بعض المتطلعين بصناعات آبل إن سماعة آبل الباهظة الثمن من 2000 دولار إلى 2500 دولار ستظهر في الحدث القادم خلال لحظة.

كشفت صحيفة بلومبرج اليوم أن شركة آبل قد تقرر اختيار اسم من بين عدة أسماء محتملة لسماعات الرأس، تم تقديم الأسماء المحتملة للجهاز من قبل شركات المحاماة التي استخدمتها آبل في الماضي لحماية أسماء أجهزتها. في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وكوستاريكا، وأوروغواي، حيث قدمت شركات المحاماة ذات علاقة بشركة آبل طلبات للحصول على “Reality One” و “Reality Pro” و “Reality Processor”.

اكتشفت بلومبرج أن العلامات التجارية الثلاث تم إيداعها لدى شركة وهمية تدعى Immersive Health Solutions LLC، تم دمجها للتو في فبراير الماضي. تم تسجيل هذه الشركة بدورها من قبل شركة صورية أخرى تسمى Corporation Trust Company. تم تقديم علامة RealityOS الخاصة بشركة سماعة الواقع المختلط من قبل نفس الشركة. يصادف أن يكون هذا هو الاسم المتوقع لنظام التشغيل الذي طورته سماعة الواقع المختلط لسماعات الواقع المختلط ونظارات AR Apple.

يمكن أن تشير أسماء “Reality One” و “Reality Pro” إلى أن آبل ستصدر نسختين مختلفتين من سماعات الرأس، بما في ذلك إصدار “Pro” المتميز الذي سيحتوي على المزيد من الميزات ويكلف المزيد من المال.

يمكن أن يشير اسم “Reality Processor” إلى مجموعة شرائح M2 Apple Silicon التي ستعمل على تشغيل سماعة الرأس. من المتوقع أن يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وسيعمل على تشغيل إصدارات VR لبعض تطبيقات آبل مثل Maps و FaceTime.

قد يتم تقديم “المنتج المنتظر القادم” لشركة آبل أخيرًا في يناير

سيسمح الجهاز للمستخدمين بممارسة الألعاب مع مرتدي سماعات الرأس الآخرين وستركز آبل على توفير محتوى متدفق لسماعات الرأس بما في ذلك الأفلام والألعاب. يأخذ الواقع المعزز (AR) خلاصة واقعية ويضع طبقة من البيانات فوقها.

من الأمثلة الجيدة على الواقع المعزز هو Google Maps Live View والذي يمكن استخدامه عند استخدام اتجاهات المشي. توفر الكاميرا الخلفية للهاتف بثًا مباشرًا. بالإضافة إلى ذلك ، تتم تسمية المعالم على الشاشة.

هذا وقد قامت آبل بالفعل بنشر RealityKit للمطورين لمساعدتهم على إنشاء تطبيقات AR لسماعات الرأس.

مع اقتراب شركة آبل من كشف النقاب عن حهاز iPhone مع سلسلة iPhone 14 ، قد لا ترغب الشركة في مشاركة أجهزتها الجديدة في الأضواء مع سماعة الرأس المختلطة التي طال انتظارها. لذا ، إذا كنت متشوقًا لامتلاك الشيء الكبير التالي لشركة آبل ، فسيتعين عليك الانتظار خمسة أشهر قبل أن يرى هذا المنتج ضوء النهار.