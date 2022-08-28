هل يشارك إنستغرام “موقعك الدقيق” مع الآخرين؟

انتشرت بعض الشائعات في الفترة الأخيرة أن إنستغرام يتتبع بيانات الموقع ويشاركها مع المتابعين الذين يبحثون عن موقعك المحدد ، بينما أنكر آدم موسيري الرئيس التنفيذي للتطبيق هذه الادعاءات.

انتشر الموضوع بشكل واسع، بزعم أن “تحديث iOS الجديد” جعل إنستغرام يتمكن من العثور على الموقع مما دفع هذا العديد من الأشخاص للذهاب إلى إعدادات تطبيق إنستغرام على هواتفهم وتعطيل خاصية الموقع داخل التطبيق.

إنستغرام يؤكد أنه يحترم خصوصية المستخدمين

كما ظهر عدد من المنشورات أن آخر تحديث iOS يمكن إنستغرام من الاطلاع على بيانات الموقع للمستخدمين، حيث يجعل المستخدمين يتمكنون من العثور على موقعك الدقيق من خلال إنستغرام، مما دفع هذا العديد من الأشخاص للذهاب إلى إعدادات تطبيق إنستغرام على هواتفهم وتعطيل أذونات الموقع للتطبيق، كما جعل عدد آخر يغلق حسابه على التطبيق أو يقوم بحذفه.

من ناحية إنستغرام ، نفى آدم موسيري الرئيس التنفيذي لإنستغرام بأن التطبيق يتتبع بيانات الموقع ويشاركها أو يقوم بتسريبها مع المتابعين الذين يبحثون عن موقعك المحدد.

وأضاف موسيري، أن المنشورات التي يتم نشرها عن التطبيق، ليست دائمًا أفضل مكان للعثور على معلومات موثوقة و التحقق من المعلومات.

وأوضح موسيري، أن إنستغرام يدعم ميزات علامة الموقع ولكن التطبيق لن يقوم بمشاركتها أو تسريبها مع أشخاص آخرين، وأن إنستغرام لا يمكنه انتهاك السياسات المتعلقة بخصوصية المستخدمين، وليس هناك ما يشير إلى أن تحديث iOS يمكنه فعل ذلك.

وفي حالة إذا كنت قلقًا من أن تطبيقًا ما يستخدم موقعك ، فيجب عليك تعطيله من إعدادات التطبيق بحميع أجهزتك وهواتفك، و يوفر كل من iOS و أندرويد أيضًا خيارات لمشاركة الموقع التقريبي ، ويمكن لكليهما تسجيل سجلات المحفوظات الخاصة بالتطبيقات التي تصل إلى بيانات الموقع.