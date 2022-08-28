سامسونج تقدم طلب براءة اختراع لهاتف بشاشة مزدوجة

قد يمنحنا طلب براءة الاختراع المقدم من سامسونج لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية، المعروف أيضًا باسم الويبو، فكرة عن الاتجاه الذي قد تتخذه سامسونج مع هاتف بشاشة مزدوجة. طلب براءة الاختراع مخصص لهاتف ذكي يتميز بشاشة ثانية شفافة على ظهره. لا يمكن تمييز الشاشة الخلفية، عند إيقاف تشغيلها، عن بقية اللوحة الخلفية للهاتف.

سامسونج تقدم طلب براءة اختراع لهاتف يحمل شاشة عرض أمامية وخلفية

في عام 2018 ، أصدرت ZTE جهاز Nubia X بشاشة LCD أمامية مقاس 6.26 بوصة تحمل دقة 1080 × 2280. تم تقليل الحواف بشكل حاد باستثناء الجبهة الصغيرة مما أدى إلى نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 93.6٪ .

تمكنت ZTE من بناء هذا لأنه قضى على الهامش السيلفي. أضافت الشركة المصنعة شاشة OLED منخفضة الدقة مقاس 5.1 بوصة على الظهر (720 × 1520).

يبدو أن طلب براءة الاختراع المقدم من سامسونج يتصور عرضًا دائمًا للوحة الخلفية قد يعرض معلومات معينة فقط عندما لا يكون قيد الاستخدام، مثل شعار سامسونج.

ستشغل الشاشة الجزء السفلي بنسبة 60٪ تقريبًا من اللوحة الخلفية مع مبيت لإعداد كاميرا ثلاثية في الزاوية اليسرى العليا من الجزء الخلفي من الهاتف.

تم إيداع براءة الاختراع في يناير الماضي وكما هو الحال مع أي براءة اختراع تم إيداعها، هناك دائمًا احتمال ألا ترى الابتكارات المذكورة في الطلب النور.

ومع ذلك ، أصبحت سامسونج المزود الرائد للهواتف القابلة للطي على مدى السنوات القليلة الماضية حيث أخذت حلم تحويل الهاتف الذكي إلى الجهاز اللوحي وحولته إلى Galaxy Z Fold ؛ حيث تم إطلاق طراز الجيل الرابع الأخير.

يفتح Galaxy Z Fold ككتاب حيث أن الشاشة الخارجية مقاس 6.2 بوصة تتضاءل أمام شاشة بحجم 7.6 بوصة بحجم الكمبيوتر اللوحي والتي يتم الكشف عنها عند فتح الجهاز. كما قدمت شركة سامسونج أيضًا طلبًا للحصول على براءة اختراع بشأن عامل الشكل القابل للطي وقدمت طلب براءة اختراع لهاتف به شاشة قابلة للانزلاق. كما أصدرت الشركة للتو طراز الجيل الرابع من هاتف القابل للطي Galaxy Z Flip بمقاس 6.7 بوصة.

في طلب براءة الاختراع ، وصفت سامسونج الجهاز بأنه يحتوي على “غلاف يتكون من سطح أول وسطح ثان يواجه في اتجاه معاكس للسطح الأول؛ شاشة أولية مرتبة على السطح الأول وتخرج شاشة في الاتجاه الأول ؛ والشاشة الثانية التي يتم ترتيبها على السطح الثاني وتخرج الشاشة في الاتجاه الثاني الذي يكون في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأول، حيث يمكن تكوين الشاشة الثانية لتكون شفافة جزئيًا على الأقل بحيث تعرض بصريًا على الأقل جزء من المساحة الداخلية للسطح الثاني. هناك نماذج أخرى مختلفة ممكنة.

يلاحظ التطبيق أن اسم التقديم هو “جهاز إلكتروني يضم شاشة شفافة. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك سوق لمثل هذا الهاتف ، إلا أن سامسونج تبدو أكثر اهتمامًا بجعل الطيات القابلة للطي والقلب أكثر انتشارًا. إحدى الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي إنتاج متغيرات متوسطة المدى أقل تكلفة لهواتفها القابلة للطي وبيعها تحت العلامة التجارية الناجحة Galaxy A.

في الوقت الحالي، تبيع مايكروسوفت هاتفًا بشاشة مزدوجة مع عامل شكل مختلف تمامًا عما تتخيله سامسونج لجهازها ذي الشاشة المزدوجة. يتكون Surface Duo 2 من شاشتي AMOLED مقاس 5.8 بوصة محميتين بواسطة Gorilla Glass Victus بدقة 1344 × 1892 ، متصلة بواسطة زوج من المفصلات. عند فتح الشاشتين بالكامل ، تخلق الشاشتان شاشة كبيرة مقاس 8.3 بوصة (وإن كانت مزودة بمفصلات بين الشاشتين) تحمل دقة 1892 × 2688. حتى قبل مايكروسوفت، وحتى قبل Nubia X ، كان ZTE Axon M يتميز بشاشة مزدوجة مع شاشتي LCD مقاس 5.2 بوصة تتميز كل منهما بدقة 1080 × 1920.