تيك توك يعلن عن تسريح عشرات الموظفين

في حملة غير مسبوقة، قام تيك توك، بتسريح عشرات الموظفين الذين يعملون في عدد الأقسام الاستراتيجية التي كان لها الفضل في أرباح التطبيق، وهو أمر يعتبره الموظفون أنفسهم شديد الغرابة نظرا لأرباح تيك توك العام الماضي.

وشملت عملية تسريح موظفي تيك توك عددا كبيرا من الموظفين في أمريكا الشمالية، وذلك كجزء من إعادة هيكلة قسم المبيعات، والذي شمل موظفين يعملون في إدارة مبيعات الإعلانات وعلاقات العملاء مع العلامات التجارية التي تدير حملات على تيك توك.

تقوم تيك توك بتسريح الموظفين بينما تعيد الشركة هيكلة فريقها الإعلاني

وقال متحدث باسم تيك توك إن “هذه الخطوة جاءت كجزء من التحول المخطط له لجعل أعضاء فريق حلول الأعمال العالمية يركزون على قطاعات صناعية معينة ، مثل الموضة ، والتجميل، والترفيه”، إلا أنه رفض الإفصاح عن عدد الموظفين الذين تأثروا كجزء من إعادة التنظيم.

وأضاف أن “عمليات التسريح حدثت كجزء من مبادرة أوسع للنظر في الاستمرار في العمل بكفاءة عبر أعمال الشركة”، كما تم إخبار الموظفين الذين تم تسريحهم أنه يمكنهم التقدم لوظائف أخرى في الشركة من خلال بوابة الوظائف .

وصرح أحد الموظفين الذين تم تسريحهم ، والذي تحدث لموقع “بيزنس إنسايدر” شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب الإضرار بالعلاقات في الشركة ، إنه يعرف ما لا يقل عن 20 موظفًا تم التخلي عنهم هذا الأسبوع كجزء من عملية التسريح، التي قام بها تيك توك.

وأعرب الموظف عن دهشته قائلاً: “لم أكن أتوقع هذا، خاصة بسبب مقدار الإيرادات التي أبلغت عنها تيك توك عن الإعلانات العام الماضي، لذلك كان الأمر مفاجئًا نوعًا ما”.

وفي الوقت الحالي، تشهد شركات التكنولوجيا العملاقة عمليات تسريح كبيرة، حيث قامت شركة آبل الأمريكية بتسريح حوالي 100 موظف في إدارة الموارد البشرية، ومن المقرر أن تتخلى عن المزيد من الموظفين في الفترة القادمة، وذلك في إطار خطتها لكبح جماح التوظيف والإنفاق، حيث تعمل الشركة على تقليل عدد الموظفين الحاليين.