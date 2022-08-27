فيفو تستعد لاطلاق سلسلة iQOO Z6 بمميزات وسعر منافس

كشفت شركة فيفو الصينية، النقاب عن أحدث إصدارات علامتها التجارية iQOO، حيث تتميز سلسلة الفئة المتوسطة الجديدة iQOO Z6، بالعديد من المواصفات القوية مقابل سعر منافس.

تضم تشكيلة فيفو الجديدة هاتفين هما iQoo Z6 و Z6x، حيث ينطلق كلا الإصدارين إلى سوق الصين، يضمن كلا الجهازين بعض التغييرات الملحوظة وهو الشحن السريع بقوة 80 وات، عن المتغيرات الدولية، فيما يتميز iQOO Z6x الأقل تكلفة، ببطارية عملاقة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة.

سعر ومواصفات هاتف iQOO Z6x

يتم تشغيل هاتف iQOO Z6x، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G +، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسعة.

ويتميز هاتف فيفو iQoo Z6، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.64 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يبلغ 240 هرتز، وتدعم الشاشة 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3 ،ويمكن أن تصل إلى ذروة سطوع تصل إلى 650 شمعة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف iQoo Z6، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.79، تدعم التقريب البصري OIS، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو مثبت في نوتش قطرة ماء.

ويحزم هاتف iQoo Z6، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة ، تدعم شحن سريع بقوة 80 وات، يستغرق شحنها من 0 إلى 50%، حوالي 10 دقائق فقط، ويحتوي الهاتف على نظام تبريد متطور يعد بخفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 13 درجة.

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف فيفو iQOO Z6 ، دعم شريحتي اتصال من نوع نانو ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية Bluetooth v5.2، إلى جانب ماسح بصمات الأصابع جانبي مدمج في زر التشغيل للأمان البيومتري، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OriginOS Ocean، المستندة على نظام تشغيل أندرويد 12،

ويتوفر هاتف iQoo Z6، في 3 ألوان هي البرتقالي الذهبي والأزرق والأسود، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري)، وتبدأ المبيعات في الأول من سبتمبر في جميع بائعي التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت في الصين.

سعر ومواصفات هاتف iQoo Z6x

يمتاز هاتف فيفو الجديد iQoo Z6x، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.58 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويعمل هاتف iQoo Z6x، بواسطة معالج Dimensity 810، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، وما يصل إلى 128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 2.1، غير قابلة للتوسعة.

ويقدم هاتف iQoo Z6x، كاميرا خلفية مزدوج، تضم مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة f / 2.4، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وزودت فيفو هاتف iQoo Z6x، ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB من النوع C، من 0 إلى 50% في غصون 33 دقيقة فقط.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة ”OriginOS Ocean“.

وتشمل مميزات هاتف iQoo Z6x، دعم شريحتي اتصال 5G، واتصال Wi-Fi مزدوج النطاق، ودعم تقنية Bluetooth v5.1، إلى جانب مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ويتوفر الهاتف بـ 3 خيارات ألوان هي: الأزرق والأسود والبرتقالي، مقابل سعر يبدأ من 175 دولار (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.