شركة سامسونج بدأت في اختبار Google Tensor من الجيل الثالث لجهاز Pixel 8

من المعروف انه يمكن العثور على الجيل الأول من شرائح Google Tensor داخل هواتف Pixel 6 الثلاثة: Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 6a متوسطة المدى.

ستعمل تكملة أول شريحة داخلية من قوقل، وهي Tensor من الجيل الثاني، على تشغيل Pixel 7 و Pixel 7 Pro والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في أكتوبر. وسيحتوي جهاز Pixel Tablet، الذي تم تعيينه لإصدار 2023، على Tensor 2 أو Tensor 3.

وفقًا لـ GalaxyClub (عبر 9to5Google)، يتم تطوير معالج Tensor من الجيل الثالث وتخضع لبعض الاختبارات المبكرة حاليًا بواسطة سامسونج. الشائعات هي أن معالج Tensor من الجيل الثالث سيكون لها الاسم الرمزي “Ripcurrent” (وهو ليس اسمًا رمزيًا جيدًا لمولد طاقة نظرًا لأنك قد تفسره على أنه RIP Current) وهو رقم الطراز S5P9865. يُعرف Tensor من الجيل الثاني باسم “Cloudripper” وهو رقم الطراز S5P9855 مقارنة برقم الطراز S5P9845 الأصلي.

من غير المعروف ما هي خطط قوقل طويلة الأجل لإنتاج خط Tensor. أرادت قوقل تصميم معالجها الخاص لمنحها المزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لخط هاتف Google Pixel. وبهذه الطريقة لن يتم إعاقة الشركة من خلال القدرات المتاحة مع المعالحات “المشتراة من العملاء الخارجيين”. ومع الوقت، نتوقع أن يكون لقوقل دور أكبر في تصميم المكون وتصنيعه.

تم إنشاء معالج Google Tensor الأصلي بواسطة Samsung Foundry باستخدام معالجة 5 نانومتر، وسيتم تصنيع الجيل الثاني من Tensor بواسطة سامسونج باستخدام 4nm الخاصة بها. من الممكن أن يتم تصنيع رقائق Tensor من الجيل الثالث باستخدام معالجة 3nm من Samsung Foundry.

يحتوي معالج Google Tensor من الجيل الأول على نوى أداء ARM Cortex-X1 (2.80 جيجاهرتز)، ونواة ARM Cortex-A76 (2.25 جيجاهرتز)، وأربعة نوى ARM Cortex-A55 (1.80 جيجاهرتز). يمكننا أن نرى الجيل الثالث من رقاقة Google Tensor لأول مرة في سلسلة Pixel 8 العام المقبل.