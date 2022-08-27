اختراق موقع LastPass يضع بيانات ٣٣ مليون شخص في خطر

أكدت شركة LastPass، المطورة لتطبيق مدير كلمات المرور العالمي لاست باس، تعرض منصتها لحادثة أمنية خطيرة مؤخرا، تعرض حسابات أكثر 33 مليون شخص حول العالم للخطر، بعد أن تمكن الهاكرز من اختراق خوادمها التي تعد أشهر موقع عالمي لتخزين كلمات المرور.

هذا وأرسل LastPass إخطارات لمستخدميه حول العالم، يخبرهم بتعرض الخدمة لـ “حادثة أمنية حديثة”، حيث استخدم “طرف غير مصرح له” حساب مطور مخترق للوصول إلى أجزاء من رمز مصدر مدير كلمات المرور و بعض المعلومات الفنية الخاصة بـ LastPass.

اختراق LastPass أشهر موقع لإدارة كلمات المرور

وفي رسالة إلى مستخدميها، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة LastPass، أن أحد المتسللين سرق مؤخًا شيفرة المصدر والمعلومات السرية بعد التسلل إلى النظام الأساسي الخاص بالتطبيق، ولكن التحقيق الذي تجريه الشركة لم يعثر على دليل على أنه تم الوصول إلى أي بيانات مستخدم أو كلمات مرور مشفرة.

وأوضح “الرئيس التنفيذي”، أن الشركة قد “نفذت إجراءات أمنية إضافية معززة”، بعد احتواء الخرق الذي رصدته قبل أسبوعين، ولم تعلق LastPass على المدة التي استغرقها الخرق قبل اكتشافه.

وقال المسؤول عن كلمة السر في بيان له، إن الشركة لا تعتقد أن المخترق قد تمكن من الوصول إلى أي من كلمات مرور المستخدمين المخزنة على المنصة، وأنه لا يتعين على المستخدمين اتخاذ أي إجراء لتأمين حساباتهم.

وأوضحت LastPass، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى النظام باستخدام حساب مطور واحد مخترق، حيث كشف التحقيق أن طرفًا غير مصرح له تمكن من الوصول إلى البرنامج الذي يستخدمه الموظفون لإنشاء وصيانة كلمات السر.

ويعد LastPass، هو تطبيق مجاني لإنشاء وإدارة كلمات المرور متوفر لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون، كما يقوم بإنشاء والحافظ على مجموعة متنوعة ومعقدة من كلمات السر الخاصة بحسابات المستخدمين بالعديد من الخدمات على الإنترنت، من بينها نتفليكس وGmail والعديد من الخدمات الأخرى، مما يمنح المستخدمين طريقة سريعة للوصول إلى معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم تلقائيا.