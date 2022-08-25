وأخيرًا أبل تعلن موعد اطلاق iPhone 14

اللحظة التي كنا ننتظرها. إذا كنت من محبي آبل المتشددين أو كنت مهتمًا بصناعة تكنولوجيا الهاتف المحمول ككل، فقد حان الوقت لترتيب جدولك الزمني وحفظ تاريخ 7 سبتمبر.

كما تردد في الآونة الأخيرة مرارًا وتكرارًا، سيتم الإعلان رسميًا عن عائلة iPhone 14 المنتظرة بشدة والتي تتكون من أعضاء “Vanilla” و Max و Pro و Pro Max (ولكن ليس ميني) رسميًا في “حدث آبل خاص”.

من المقرر أن يقام الحفل المذكور في مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو، ويبدأ في الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش، وفي إشارة واضحة إلى أن العالم بدأ حقًا في التعافي من جائحة كورونا، ويستضيف حدثًا فعليًا (على الرغم من أنه محدود على الأرجح) جمهور مباشر من الصحفيين والمؤثرين.

أين يمكنك مشاهدة حدث آبل يوم 7 سبتمبر؟

إذا لم تكن من مستخدمي يوتيوب مع ملايين المشتركين أو مدونًا تقنيًا كبيرًا، فلا داعي للقلق ، لأن آبل ستغطي الجميع ببث مباشر رسمي على موقع الشركة على الويب وفي تطبيق Apple TV.

ما الذي ستكشف عنه آبل يوم 7 سبتمبر؟

في حين أن شعار الحدث “بعيدًا” والصور الرسمية حول الإطلاق القادم تبدو غامضة بقدر ما تظهر هذه الأشياء، فإن العديد من التقارير الأخيرة قد حُفرت بشكل أساسي في إعلان سبتمبر 2022 عن المنتجات التالية:

آيفون 14

آيفون 14 ماكس

آيفون 14 برو

آيفون 14 برو ماكس

Apple Watch Series 8

Apple Watch Pro

Apple Watch SE 2

نحن نتحدث، بالطبع، عن الجيل الثاني من AirPods Pro الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى الثنائي (أو الثلاثي) من iPad Pro الذي تمت ترقيته وجهاز iPad “الأساسي” الجديد.