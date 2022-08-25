من المتوقع ارتفاع اسعار بلايستيشن 5 – PS5 حول العالم

أعلنت شركة سوني، في خطوة غير متوقعة زيادة أسعار جهاز بلاي ستيشن PS5، في بعض الاسواق العالمية حيث تؤثر معدلات التضخم على الشركة اليابانية والعديد من الشركات الأخرى حول العالم.

هذا وتعمل شركة سوني على زيادة سعر جهاز بلاي ستيشن PS5 في أجزاء كثيرة من العالم، حيث رفعت الأسعار بنسبة 10 في المائة في أوروبا، وحوالي 6 في المائة في المملكة المتحدة.

صدمة لـ عشاق بلاي ستيشن

وتعتزم شركة تطوير الألعاب الشهيرة، زيادة أسعار وحدة التحكم PS5 لعشاق أجهزة ألعاب الفيديو الخاصة بها بلاي ستيشن،في المملكة المتحدة وأوروبا واليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وأوضحت سوني إنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار بالنسبة لعملائها في الولايات المتحدة.

وأوضح جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment السبب الرئيسي وراء الزيادة الجديدة قائلا: “إننا نشهد معدلات تضخم عالمية مرتفعة، فضلا عن اتجاهات معاكسة للعملات، مما يؤثر على المستهلكين ويؤدي إلى الضغط على العديد من الصناعات”، “وبناء على هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، اتخذت شركة سوني قرارا صعبا بزيادة سعر التجزئة الموصى به لجهاز PlayStation 5 في عدة أسواق مختارة”.

وأشارت سوني إلى أن الأسعار الجديدة سارية المفعول على الفور، باستثناء زيادة اليابان التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر المقبل، بينما ستقوم سوني بزيادة أسعار PS5، لا يزال وضع العرض يمثل مشكلة في العديد من الأسواق، حيث يقول “رايان”: “إن أولوية الشركة القصوى تستمر في تحسين وضع توريد PS5 حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من اللاعبين من تجربة كل ما يقدمه جهاز بلاي ستيشن 5 وما سيحدث لاحقا”.

أسعار بلايستيشن 5 الجديدة

– سعر بلايستيشن 5 في المملكة المتحدة:

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص Ultra HD Blu-ray، حوالي 480 جنيها إسترلينيا

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية، تتوفر مقابل سعر 390 جنيها إسترلينيا

– سعر بلايستيشن 5 في اليابان (بدءا من 15 سبتمبر المقبل):

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص Ultra HD Blu-ray، بسعر 60.478 ين.

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية، بسعر 49.478 ين.

– سعر بلايستيشن 5 في الصين:

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص Ultra HD Blu-ray، يتوفر مقابل 4.299 يوان.

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية، متاحة بسعر 3.499 يوان.

– سعر بلايستيشن 5 في استراليا:

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص Ultra HD Blu-ray، بسعر حوالي 800 دولارا أستراليا.

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية، بسعر 650 دولارا أستراليا

– سعر بلايستيشن 5 في المكسيك:

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص Ultra HD Blu-ray، بسعر14.999 بيزو مكسيكيا

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية- 12.499 بيزو مكسيكيا

– سعر بلايستيشن 5 في كندا:

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص Ultra HD Blu-ray، مقابل سعر 650 دولارا كنديا

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية، بسعر 520 دولارا كنديا

– سعر بلايستيشن 5 في أوروبا والشرق الاوسط:

بلايستيشن 5 مع محرك أقراص، بسعر 550 يورو

بلايستيشن 5 النسخة الرقمية، مقابل سعر 450 يورو