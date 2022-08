انستغرام تختبر ميزة جديدة قريبة من BeReal

يبدو أن انستغرام يعمل على ميزة جديدة أخرى. قام أحد المختصين التقنيين، بالتغريد مؤخرًا بأن منصة التواصل الاجتماعي انستغرام تطور ميزة تسمى تحديات Candid.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022