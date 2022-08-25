انستغرام تختبر ميزة جديدة قريبة من BeReal

يبدو أن انستغرام يعمل على ميزة جديدة أخرى. قام أحد المختصين التقنيين، بالتغريد مؤخرًا بأن منصة التواصل الاجتماعي انستغرام تطور ميزة تسمى تحديات Candid.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀 ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

مع تمكين Candid Challenges، ستتلقى إشعارًا كل يوم، في وقت مختلف، لتذكيرك بالتقاط صورة باستخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لهاتفك ومشاركتها في غضون دقيقتين. لكن انتظر ، ألا يبدو هذا مألوفًا؟ أليست هذه هي الميزة الرئيسية لتطبيق BeReal؟

كما نعلم ، فإن شركات التكنولوجيا تنسخ بعضها البعض باستمرار، وهذا ليس بالأمر السيئ على الإطلاق. بهذه الطريقة، نحصل، كمستخدمين، على تجربة ميزات رائعة على المزيد من التطبيقات والأجهزة.

الهدف من تطبيق BeReal هو أن يُظهر الأشخاص ذواتهم الحقيقية دون أي مرشحات أو استعدادات. علاوة على ذلك، يعد تطبيق BeReal حاليًا نجاحًا كاملاً بين الشباب. من خلال تطبيق مثل هذه الميزة، قد تزيد Meta من الوقت الذي يقضيه الشباب على انستغرام.

بعد تغريدة أليساندرو بالوزي ، أكد متحدث باسم انستغرام أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بالفعل على Candid Challenges، لكنها مجرد “نموذج أولي داخلي” في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر المتحدث أن الميزة الجديدة لم يتم اختبارها خارجيًا. ومع ذلك، لم يقولوا متى سيجعل انستغرام التحديات الصريحة متاحة للجميع.

أيضًا ، كما هو الحال مع جميع الميزات التي لا تزال قيد التطوير، قد يقرر انستغرام إلغاء المشروع وعدم إصداره على الإطلاق.