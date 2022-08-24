تقرير: رئيس الأمن السابق في تويتر يصف المنصة بأنها تهديد للأمن القومي

لا يأتي التهديد التكنولوجي الأحدث للأمن القومي للولايات المتحدة من الصين. في الواقع، إنه من أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) التي تم تطويرها في الولايات ومقرها في سان فرانسيسكو.

حيث يعاني موقع تويتر من مشاكل أمنية كبيرة تشكل تهديدًا للمعلومات الشخصية لمستخدميه، ومساهمي الشركة، والأمن القومي، وفقًا لما ذكرة رئيس الأمن السابق في تويتر.

يقول بيتر “مودج” زاتكو، الذي أقيل من منصب رئيس الأمن في الشركة في وقت سابق من هذا العام عن المخالفات إن الولايات المتحدة حذرت تويتر من أن عاملاً أو أكثر يعملون لحساب حكومة أخرى.

التقرير، الذي تم إرساله إلى الوكالات الفيدرالية والكونغرس، يصف تويتر بأنه شركة تتم إدارتها بشكل سيء وتغمرها الفوضى. يقول التقرير إن تويتر سمح لنحو نصف القوى العاملة لديه بالوصول إلى ضوابطه الرئيسية.

يدعي زاتكو أيضًا أن الحكومة الأمريكية زودت تويتر بأدلة محددة تُظهر أن موظفًا واحدًا على الأقل وربما أكثر كانوا يعملون في جهاز استخبارات حكومي آخر.

تزعم الوثيقة أن الرئيس التنفيذي الحالي لتويتر باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في تويتر والذي حل محل المؤسس المشارك جاك دورسي عندما تنحى العام الماضي، أخبر زاتكو أن تويتر يجب أن يستجيب للمطالب الروسية التي كان من شأنها أن تعني الرقابة أو المراقبة على الموقع.

كتب زاتكو في الوثيقته “حقيقة أن الرئيس التنفيذي الحالي لتويتر اقترح أن تصبح تويتر متواطئة مع نظام بوتين هي مدعاة للقلق بشأن تأثيرات تويتر على الأمن القومي للولايات المتحدة.”

ادعاء آخر قدمه المبلغون عن المخالفات هو أن تويتر “لم يمتثل أبدًا” للمطالب التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية قبل عقد من الزمن. ويقول أيضًا إن تويتر يعاني من “معدل مرتفع بشكل غير عادي للحوادث الأمنية” ، حيث يعمل بمعدل واحد في الأسبوع تقريبًا مما يجبر الشركة على الإفصاح عن المعلومات للوكالات الحكومية.

يجب أن يساعد هذا التقرير إيلون ماسك في دعواه ضد تويتر

يمكن لتقرير اليوم أن يساعد ماسك الذي تم إيقاف عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر بسبب رفض تويتر تقديم بيانات لتأكيد النسبة المئوية للروبوتات على الموقع.

يقول ماسك إن الرقم أعلى من مزاعم تويتر، وكلا الطرفين يقاضيان بعضهما البعض بينما يسعى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إلى إنهاء عرضه.

ماسك صرح بإن عددًا كبيرًا من حسابات الروبوت يمكن أن يقلل من تجربة المستخدم على الموقع ويؤثر سلبًا أيضًا على قيمة شرائه على المدى الطويل. القضية، التي سيتم الاستماع إليها في محكمة ديلاوير تشانسري، ستبدأ في أكتوبر.

الجدير بالذكر انه تم إخبار زاتكو في أوائل عام 2021، قبل أن يقدم ماسك عرضه، أن تويتر لا يعرف عدد الروبوتات الموجودة على الموقع ، وقال إن تويتر “ليس لديه القدرة لقياس انتشار الروبوتات بشكل صحيح” خوفًا من أن يضر ذلك بتقييم شركة.

من جانبة انخفض سهم تويتر اليوم بعد هذا التقرير. انخفضت الأسهم بنسبة 5.4 ٪ أو 2.30 دولارًا أمريكيًا إلى 40.71 دولارًا أمريكيًا اليوم في نيويورك. وبلغ عرض ماسك للشركة 54.20 دولار. السهم الآن أقل بنسبة 25٪ من السعر الذي قال ماسك أنه سيدفعه.