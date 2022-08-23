موظفو شركة آبل يقدموا عريضة احتجاج على خطة الرجوع لمكاتب العمل

قدم موظفو شركة آبل الأمريكية عريضة للاحتجاج على خطة الرجوع التدريجي لمكاتب العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد فترة طويلة من العمل من المنزل منذ تفشي فيروس كورونا، كوفيد-19 في بداية عام 2020.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن مجموعة الدفاع عن الموظفين Apple Together قالت إنها بحاجة إلى مزيد من المرونة للعودة لمكاتب العمل، وإن الشركة تخاطر بقمع التنوع ورفاهية الموظفين من خلال تقييد قدرتهم على العمل عن بُعد.

وتقاوم Apple Together لوضع شروطها قبل الموعد النهائي الذي أصبح يلوح في الأفق للعودة بشكل دائم إلى العمل في مكاتب الشركة،

تأتي عريضة الاحتجاج ردًا على مذكرة لجميع الموظفين من الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، تيم كوك ، الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيتعين على الموظفين الحضور إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع اعتبارًا من سبتمبر ، بما في ذلك أيام الثلاثاء والخميس واليوم الثالث يتم تحديدها من قبل فرق فردية، وفقا لصحيفة الجارديان.

وقال كوك إن الخطة ستعمل على تعزيز قدرة الشركة على العمل بمرونة ، مع الحفاظ على التعاون الشخصي الذي يعد أمرًا ضروريًا للغاية بالنسبة لنا، وهو ثقافة الشركة، حيث يعتبر كوك الخطة بأنها أكثر مرونة من المقترحات السابقة التي كانت ستجبر الموظفين على العودة كل يوم اثنين وثلاثاء وخميس.

وفقا لنص العريضة فإن الموظفين قالوا “نعتقد أنه يجب على آبل تشجيع العمل المرن ، وليس حظره ، لبناء شركة أكثر تنوعًا ونجاحًا حيث يمكننا أن نشعر بالراحة للتفكير بشكل مختلف معًا.

وأكدت العريضة على أن التفويض فشل في الاعتراف بأن الموظفين كانوا “أكثر سعادة وإنتاجية” مع ترتيبات عمل أقل تقليدية، كما قررت مجموعة Apple Together جمع التوقيعات هذا الأسبوع وإرسالها إلى المديرين التنفيذيين في الشركة لبيان موقفهم.