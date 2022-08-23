مهندس يعترف بأنه سرق الأسرار التجارية أثناء عمله على سيارة آبل

أقر Xiaolang Zhang بأنه مذنب لسرقة أسرار تجارية من آبل، حيث عمل في مشروع سيارة ذاتية القيادة من 2015 إلى 2018. عندما ترك وظيفته في آبل، بعد الانتقال للعمل في شركة Guangzhou Xiaopeng Motors Technology ، وهي شركة EV صينية ناشئة تُعرف أيضًا باسم Xpeng.

أثناء التحقيق، أنه نقل حوالي 24 جيجابايت من البيانات “التي تنطوي على مشكلات كبيرة” إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجته عبر AirDrop، كما أنه أخذ لوحات دوائر كهربائية وخادمًا من مختبر الشركة المستقل للسيارات.

وفقًا لوثيقة المحكمة، أقر Zhang بأنه مذنب في سرقة واحدة لأسرار تجارية مدرجة في لائحة الاتهام. ومن المقرر عقد مؤتمر لتحديد الحكم الصادر بحقه يوم 14 نوفمبر.

وفقًا للقانون الأمريكي، تأتي عقوبة سرقة الأسرار التجارية بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات، وتشير CNBC إلى أن تشانغ قد يواجه غرامة تصل إلى ربع مليون دولار.

إنه ليس الشخص الوحيد المتهم بسرقة أسرار تجارة السيارات من آبل، أو بمحاولة نقل مواد سرية إلى Xpeng. في عام 2019، اتُهم موظف سابق آخر في شركة آبل بمحاولة تهريب كتيبات وخطط ورسوم بيانية وصور من مشروع سيارة آبل إلى الصين. قضيته لا تزال جارية ، وفقًا لقناة CNBC.

في نفس العام، ادعى Tesla أن موظفًا سابقًا قام بتحميل شفرة المصدر المتعلقة بنظام الطيار الآلي إلى حساب iCloud الخاص به، ثم نقل هذه المعلومات إلى Xpeng.

على الرغم من أن حالات سرقة الأسرار التجارية تعود إلى عدة سنوات ، إلا أن شركة آبل لم تعلن عن سيارة ذاتية القيادة حتى الآن. تقول الشائعات الأخيرة إنه يمكن الإعلان عنها في عام 2025 ، لكن يبدو أن المشروع كان صعبًا على شركة آبل.