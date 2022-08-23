تيك توك تجمع بياناتك الشخصية من خلال لوحة المفاتيح داخل التطبيق على iOS

في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الملابسات حول منصة تيك توك ومدى جدية حفاظه على أمان وخصوصية المستخدمين لديه، حيث تمت إثارة الشكوك حوله أنه يطلع على البيانات الشخصية، واليوم كشف تقرير جديد أن النظام الأساسي يجمع أيضًا بياناتك الشخصية من خلال لوحة المفاتيح داخل التطبيق.

فإن لوحة مفاتيح تطبيق تيك توك على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة قادرة على سرقة البيانات بناءً على ما يتم كتابته ، و يضيف التقرير أن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل تيك توك و فيسبوك و إنستجرام لديها القدرة على استخدام JavaScript للحصول على بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك والعنوان وكلمات المرور والمزيد دون إذنك على نظام تشغيل iOSبهواتف آيفون.

تيك توك يتجسس على الأمن الشخصي للأفراد

يضيف التقرير أن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك فيسبوك ماسنجر يمكنها تتبع ضغطات المفاتيح إذا كنت تستخدم لوحات مفاتيح التطبيقات الخاصة بها، والجدير بالذكر ، من بين جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي هذه ، فإن الشركة الوحيدة التي لا تقدم للمستخدمين خيار استخدام لوحة مفاتيح QWERTY الافتراضية الخاصة بك هي تيك توك، بمعنى آخر ، أنت عالق بشكل أساسي مع سرقة بياناتك الشخصية في لوحة مفاتيح التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تقارير أخرى منفصلة زعمت أيضًا أن متصفح الويب الخاص بالتطبيق يعد أيضًا في غاية الخطورة نظرًا لأن الشركة يمكنها بشكل أساسي تتبع كل ضغطة مفتاح على مواقع الويب الخاصة بالجهات الخارجية من خلال هذا المتصفح، و قال مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار إن هذا التطبيق هو “أداة مراقبة متطورة تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية والحساسة”.

يعاني تيك توك في الفترة الحالية بسبب مثل هذه الادعاءات إلى المساءلة من الحكومة الأمريكية، حيث أن الولايات المتحدة قلقة بشأن تدخل التطبيق الصيني في أمنها القومي، بينما دافع تيك توك عن نفسه بالاستناد إلى تويتر لمشاركة تغريدة ذكرت أن “استنتاجات التقرير حول تيك توك غير صحيحة ومضللة،على عكس ادعاءاته ، لا يجمع تيك توك مدخلات لوحة المفاتيح أو النص من خلال هذا الرمز ، فهو يستخدم فقط لتصحيح الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبة الأداء. “