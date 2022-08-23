استعد لمزيد من الإعلانات إذا كنت تستخدم Microsoft Outlook على iOS و Android

يبدو الآن أن مايكروسوفت قررت أن تصبح أكثر جرأة في عرض الإعلانات لبعض مستخدمي Android و iOS في النظام الأساسي، ويبدو أن الإعلانات تظهر الآن في علامة التبويب “الانبوكس” داخل Outlook.

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt — Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022

في السابق ، كانت مايكروسوفت تعرض إعلانات للمستخدمين مجانًا في علامة التبويب “أخرى” (كان من المفترض أن يعرض عامل التصفية “المركّز” رسائل البريد المهمة فقط) ، والآن تغيرت الأمور. الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الإعلانات في علامة التبويب “المركّز عليه” هي الحصول على اشتراك Microsoft Office 365.

أكد متحدث باسم مايكروسوفت هذا التغيير، والمشكلة الحقيقية هنا هي أن الإعلانات في Outlook تبدو بشكل فظيع مثل رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية.

لا أحد يحب الإعلانات، وقد أدركنا أنه لا يوجد شيء اسمه خدمة مجانية، ولكن ربما يتعين على مايكروسوفت جعلها أكثر وضوحًا كبنر اعلاني.