NoiseFit تطلق ساعتها الذكية NoiseFit Core 2

أطلقت العلامة التجارية الهندية NoiseFit أحدث وأفضل الساعات الذكية Smartwatch بميزات حصرية، تحت اسم NoiseFit Core 2 ، وتأتي الساعة الجديدة بتصميم رائع على شكل دائري.

وبحسب مصادر صحفية، تقدم العلامة التجارية NoiseFit في العادة ساعات ذكية ذات قرص مربع، ومع ذلك ، هذه المرة ، تأتي ساعة Core 2 الذكية بتصميم دائري.

تتميز الساعة الذكية NoiseFit Core 2 بشاشة دائرية قياس 1.28 بوصة، بدقة 240 × 240 بكسل، و تقدم أكثر من 100 وجه ساعة، و يوجد زران على الجانب الأيمن من الساعة.

سعر ومواصفات الساعة الذكية الجديدة NoiseFit Core 2

بالنسبة لميزات الصحة والرياضة التي يبحث عنها الرياضيون، فعلى صعيد اللياقة البدنية ، يتوفر بالساعة الذكيةNoiseFit Core 2 مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب على مدار اليوم، ومستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2 ، كما أن الساعة مزودة بمستشعرات تتبع أنماط النوم والخطوات والسعرات الحرارية، و تدعم أكثر من 50 وضعًا رياضيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الساعة الذكية NoiseFit Core 2 مع ميزات مريحة مثل الإشعارات الذكية بما في ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وتحديثات الطقس والتقويم والمزيد، وجدير بالذكر أن الساعة الذكية مدعومة ببطارية قوية تدوم 7 أيام ويمكن شحنها عبر شاحن مغناطيسي.

يبلغ سعر أحدث ساعة ذكية NoiseFit Core 2 بسعر قدره حوالي 1799 روبية هندية، وتتوفر الساعة الجديدة بألوان الأسود والأزرق والأخضر والوردي والرمادي ، نو ستكون متاحة للشراء اعتبارًا من 22 أغسطس القادم في الهند إلى أن يتم انتشارها في باقي دول العالم قريبا.