لينوفو يطلق هاتف جديد بأرخص سعر ومعالج مميز

قامت شركة لينوفو الصينية، بالبدء في بيع أول هاتف ذكي من إنتاجها يعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، وهو هاتف الألعاب الجديد Legion Y70 بتصميم رائع و أداء متميز لتشغيل الألعاب القوية.

بحسب مصدر صحفي، يعد هاتف لينوفو Legion Y70 المدعوم بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، هو الهاتف الأقل سعرا في العالم مزودا بهذا النوع من المعالجات، وقد وصل الهاتف بألوان مثل الأبيض و الرمادي و الأحمر.

سعر ومميزات هاتف لينوفو Legion Y70

ينطلق هاتف لينوفو Legion Y70 بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 144 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 1500 هرتز، تحتوى على ثقب أعلى المنتصف مخصص لكاميرا السيلفي.

يعمل هاتف لينوفو Legion Y70، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1، وذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وتقدم لينوفو الهاتف في ثلاث تكوينات للذاكرة هي: 8 + 128 جيجابايت و 12 + 256 جيجابايت و 16 + 512 جيجابايت.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يضم هاتف لينوفو Legion Y70، مجموعة كاميرات رائعة موجودة على ظهر الجهاز، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1 / 1.55 بوصة، والثانية هي عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل مع 120 درجة FoV، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

يحزم هاتف لينوفو Legion Y70، بطارية تبلغ قوتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات، وجهزت لينوفو الهاتف ببعض الميزات الذكية التي تراقب عمر البطارية وأنماط الشحن لحماية البطارية لفترة أطول.

يتوفر هاتف لينوفو Legion Y70 في الصين ب 3 إصدارات من الذاكرة هي: 8 + 128 جيجابايت و 12 + 256 جيجابايت ، و 16 + 512 جيجابايت، ويبلغ سعر هذه الطرازات حوالي 435 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 8300 جنيه مصري) و 494 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 9500 جنيه مصري) و حوالي 625 دولارًا أمريكيًا (أي حوالي 12 ألف جنيه مصري) على التوالي .