واتساب يختبر ميزة استعادة الرسائل المحذوفة مرة أخرى

منذ أيام قليلة، أعلن تطبيق واتساب عن عدد من ميزات الخصوصية المهمة لمستخدميه، ولكن يبدو أن هذه المرة سيحقق آمال المستخدمين الطويلة، حيث يصدر قريبا ميزة طالب بها الملايين لفترة، وهي استعادة الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

وبحسب مصادر فإن ميزة استعادة الرسائل المحذوفة في واتساب ستأتي ضمن تحديث جديد، يمكن المستخدمين من استعادة رسائلهم المحذوفة عن طريق الخطأ، حيث أن هذه الميزة تعتبر ذات أهمية قصوى خاصة لجروبات العمل على واتساب.

وكشف موقع WaBetaInfo المتخصص في رصد الميزات الجديدة في تطبيق واتساب، أن الميزة قادمة ضمن تحديث Android 2.22.13.5 القادم لهواتف أندرويد، كما ستصدر اليميزة أيضا لهواتف آيفون تقريبا في نفس التوقيت.

وشارك WaBetaInfo في تقريره لقطة شاشة أو “سكرين شوت” للميزة حيث سيرى المستخدمون شريطًا عند اكتشاف محاولة حذف رسالة، و في هذه الحالة ، فإن مستخدمي واتساب سيكون لديهم بضع ثوانٍ لاستعادة الرسالة المحذوفة.

وسيكون لدى المستخدمين بضع ثوانٍ لاستعادة الرسائل المحذوفة، حيث أن الميزة قيد التطوير ومن المتوقع طرحها مع التحديث خلال أيام أو أسابيع قليلة ،حيث تتوفر في الوقت الحالي لمستخدمي الإصدار التجريبي على تطبيق واتساب لهواتف أندرويد للنظام الأساسي.