سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها Galaxy S23 Ultra بدقة 200 ميجابكسل

انتشرت العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة حول أن سامسونج تخطط لتطوير هاتف Galaxy S23 Ultra القادم بكاميرا خرافية بدقة 200 ميجابكسل ، ولحسن الحظ ظهر تقرير آخر اليوم على ما يبدو يؤكد هذه المعلومات .

بحسب ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” التقني، أنه وفقًا لمصادر من موطن سامسونج في كوريا الجنوبية، فقد أبلغت الشركة شركاء صناعة الكاميرا الأساسيين، أنها ستستخدم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل في الجيل القادم من هواتفها الرائدة وهي هواتف Galaxy S23 Ultra، كما ظهرت سابقا كاميرا بدقة دقة 108 ميجابكسل المستخدمة لأول مرة مع Galaxy S20 Ultra منذ عامين، مما يدل على جدية سامسونج في أمر التصوير الفوتوغرافي.

سامسونج تعتزم إطلاق هاتف بكاميرا دقة 200 ميجابكسل

جدير بالذكر أن سامسونج في منافسة شديدة مع الشركات الأخرى حول دقة الكاميرا المستخدمة في عديد من الهواتف، حيث ستلعب سامسونج لعبة الأرقام مرة أخرى ، حيث أن هاتف موتورولا الرائد Motorola X30 Pro الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر ،و هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro القادم سيعملان بنفس دقة الكاميرا 200 ميجابكسل.

لكنه على الرغم من أن الدقة قد تكون هي نفسها 200 ميجابيكسل في الهواتف المذكورة، لكن سامسونج ستستخدم مستشعرًا جديدًا لهاتفها الخاص ، يختلف عن المستشعرات في هواتف شاومي و موتورولا المنافسة.

سيكون هاتف Galaxy S23 Ultra أول هاتف من شركة سامسونج يتمتع بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بمستشعر ISOCELL HP2، ومع هذا العدد الكبير من البكسل يمكن للعدسة تجميع 6 في 1 بكسل، تبلغ دقتها الفعالة 208 ميجابكسل، حيث ستكون الصور الملتقطة بدقة 34.6 ميجابكسل، كما يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K وبمعدل 60 إطارا في الثانية.

ومن أبرز التحسينات المهمة التي سيحصل عليها هاتف Galaxy S23 Ultra، هي البطارية فوفقًا للمسرب التقني الموثوق بهIce Universe، سيحصل الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ومن المتوقع أن يباع هاتف Galaxy S23 Ultra، مقابل سعر حوالى 26 ألف جنيه مصري، على غرار إصدار سامسونج للعام الماضي Galaxy S22 Ultra.