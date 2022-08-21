إنستجرام ينفي محاولة حظر تصدير Reels وسيصلح مشكلة الصوت

يصيب تطبيق إنستجرام العالمي لمشاركة الصور والفيديوهات هذه الفترة العديد من الأعطال البرمجية، وآخرها أن شركة ميتا Meta الأم المالكة للتطبيق كتمت عمدًا -وفقا لما ورد- صوت مقاطع فيديو Reels التي تم تنزيلها لمنع المستخدمين من إرسالها إلى التطبيق الأول المنافس لها تيك توك.

بحسب ما ذكره موقع “ذا فيرج” التقني”، نفت ميتا كل ذلك بينما ألقى متحدث باسم الشركة باللوم على “خلل صوتي” في الحادث وقال إنه في طور الإصلاح حاليا، جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ من المستخدمين الذين أرادوا إرسال Reels الخاصة بهم إلى تطبيق آخر مثل تيك توك اضطروا إلى نشر الفيديو أولاً أو المخاطرة بفقدان الصوت.

بينما قبل هذا التطوير ، كان بإمكان مستخدمي إنستجرام تصوير مقطع فيديو وتحريره باستخدام أدوات Reels واختيار تنزيله ونشره في مكان آخر بما في ذلك تيك توك.

إنستجرام في منافسة شرسة مع تيك توك

وعلى الرغم من أن ميتا تأمل في وضع Reels كمستقبل إنستجرام و فيسبوك ، وتكافح للتفوق على تطبيق الفيديو القصير السائد تيك توك، لكنه غالبًا ما ينشر صانعو المحتوى والعلامات التجارية Reels على حساباتهم على تيك توك (أو العكس) ، مما يعني أن إنستجرام و فيسبوك لم يعدا وجهات حصرية لهذا المحتوى.

يمنح تيك توك المستخدمين القدرة على نقل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها على المنصة بسهولة إلى فيسبوك و Reels إنستجرام، لكن القيام بالعكس على المنصات المملوكة لشركة ميتا يكون أصعب حيث يتطلب تنزيل الفيديو يدويًا أولاً.

جدير بالذكر أن ميتا لا تزال تعمل على إصلاح خلل الصوت في Reels اعتبارًا من يوم الجمعة ، بينما يأتي هذا العطل بالتأثير على مستخدمي iPhone فقط، حيث قالت الشركة في بيانها: “نظرًا لوجود عطل ، فإن ميزة تنزيل Reels لا تعمل بشكل صحيح لمستخدمي هواتف iOS وفي بعض الحالات ، يكون الصوت مفقودًا في التنزيلات، و نحن نعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن”.