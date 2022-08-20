نينتندو تعلن عن بعض المميزات لـ Switch Online

أطلقت شركة نينتندو تحديثا جديدا لمستخدمي منصة Switch Online ، وتمت إضافة Wave Race 64، كما تم تعديل إعدادات العارض الخاصة بإصدارات NTSC، من Pokemon Puzzle League، كما تمت إزالة عدد من الإعدادات الغير مرغوب فيها.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة نينتندو فإن التحديث N64 الذي يحمل الإصدار 2.6.0 ، والتي شملت عدد كبير من التغييرات، كما كانت هناك بعض التغييرات لتطبيق N64 في اليابان، كما تم إجراء تغييرات على Custom Robo V2 وكذلك إعلانات Fanta في Wave Race 64 التي تم استبدالها بشعار N64.

كما تطرق التحديث إلى مستخدمي Dataminer و Nintendo Life LuigiBlood إلى إزالة التكوين في لعبة Pokémon Puzzle League، كما حلت Wave Race 64 Rumble Pak محل إعلانات Fanta بشعار Nintendo 64.

ولا تصدر نينتندو ملاحظات التصحيح لهذه التحديثات المعينة ، ولكن هذه المرة أطلقت الشركة تغييرات على dataminer OatmealDome ، حيث يحتوي هذا الشهر على عدد قليل التغييرات والتحديثات مع بعض التعديلات على إصدار الشهر الماضي.

وفي عام 2020 أعلنت شركة نينتندو، المصنعة لأجهزة “نينتيندو سويتش” عن بيع 52 مليون وحدة تحكم بالألعاب التابعة لها، في مواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، حيث كان الطلب قد ارتفع بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضت في ذلك الوقت.