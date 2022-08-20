قم بتحديث كروم في أسرع وقت ممكن لتصحيح ثغرة يوم الصفر الجديدة

لقد قلناها من قبل وسنذكرها مرة أخرى – يجب عليك دائمًا تحديث جميع برامجك. ببساطة، هناك عدد كبير جدًا من الهجمات الإلكترونية لدرجة تجعلك تخاطر بترك الثغرات الأمنية دون إصلاح على أي من أجهزتك. نطرح هذا الأمر الآن لأن جوجل أصدرت تحديثًا لمتصفح كروم هذا الأسبوع يتضمن 11 إصلاحًا أمنيًا. والجدير بالذكر أن أحدها يتعلق بثغرة يوم الصفر في كروم.

كيفية تحديث متصفح كروم الخاص بك

لا يطبق كروم دائمًا آخر التحديثات عند فتح المتصفح ، لذلك إذا كنت تريد التحقق ومعرفة الإصدار الذي تقوم بتشغيله ، فانتقل إلى الإعدادات ثم حول كروم في الجزء السفلي من شريط القائمة على الجانب الأيسر من الشاشة .

إذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل أحدث إصدار من المتصفح ، فأنت على ما يرام. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يجب أن تبدأ عملية التحديث في أسرع وقت ممكن. بمجرد انتهاء التنزيل ، انقر فوق الزر “إعادة التشغيل” لإنهاء التحديث.