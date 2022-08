تويتر يختبر خاصية اظهار رمز في الحسابات التي تم التحقق من رقم الهاتف بها

شغلت مشكلة حسابات الروبوت والبريد العشوائي على موقع تويتر، حيزا كبيرا في النزاع القضائي بين الشركة والرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك”، والتي يمكن أن يؤدى الكشف عن نسبتها الحقيقية، إلى أن يكمل أغني رجل في العالم اتفاقية استحواذه على الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار التي بدأها منذ أبريل الماضي.

ولذلك، ابتكرت شركة تويتر حلا جديدا لمعرفة نسبة الحسابات المزيفة، وحسبما ذكر موقع “theverge” التقني، حيث دعت عملاقة التدوينات المصغرة العديد من الأشخاص على منصتها لإجراء تغييرات بسيطة تساعده في كيفية حصر عدد الحسابات المزيفة من إجمالي الأشخاص الحقيقيين الذين يستخدمون الموقع فعلا.

Twitter is working on verified… phone number label on profile pic.twitter.com/H4gJGaNHQT

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 19, 2022