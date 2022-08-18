يمكن لأي شخص الآن نشر الريلز من انستغرام إلى فيسبوك

تعمل شركة ميتا العالمية المالكة لتطبيق فيسبوك على التطوير الشامل خاصة في ظل وجود المنافسة الشرسة مع التطبيقات الأخرى خاصة تيك توك، لذلك تقوم الشركة بتوجيه اهتمامها إلى خاصية الريلز أو الفيديوهات القصيرة للاهتمام بشكل أوسع.

ميتا تطور فيسبوك و إنستجرام من خلال الريلز

بحسب ما ذكره موقع Engadget التقني، يتم طرح العديد من التحديثات على ميزة الفيديوهات القصيرة الريلز بجانب فيسبوك، ومن أفضل هذه التحديثات أنه يمكن نشر الريلز من إنستجرام إلى فيسبوك بنقرة زر واحدة، حيث ترى ميتا أن ذلك يساعد صانعي المحتوى على زيادة التطبيقات واستثمار المحتوى الخاص بهم عبر كل من فيسبوك و إنستغرام.

بجانب ذلك ، يوفر فيسبوك الآن طريقة لإنشاء الريلز تلقائيًا باستخدام القصص التي قام المستخدمون بمشاركتها من قبل، وتقع الفكرة الأساسية في المساعدة على نشر الريلز والحصول على مشاهدات عالية بأعلى مجهود. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح ستيكر Add Yours ، الذي انتشر بشدة

الفكرة هي حث المستخدمين الآخرين على المشاركة فيه، فإذا قمت بإنشاء Add Yours الخاصة بك ، فستظهر كل الريلز تستخدم الستيكر على صفحة مخصصة لذلك، و سيتم عرض الشخص الذي أنشأ Add Yours بشكل بارز على الصفحة أيضًا، مما يساعد على الظهور والشهرة بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن ميتا لا زال لديها طريق طويل لتلحق فقط بركب تطبيق الفيديوهات تيك توك، ولكن ربما تساعد هذه الميزات بشكل كبير ، خاصة وأن التفاعل مع تفضيل المستخدمين لميزة الريلز بشكل كبير عبر فيسبوك وإنستجرام.