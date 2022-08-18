واتساب يكشف عن توفر تحديث جديد لانظمة التشغيل

يُقدم تطبيق واتساب الكثير من الميزات الرائعة التي يحتاجها المُستخدمون على عكس التطبيقات الأخرى مثل ماسنجر أو سناب شات.

تُقدم الشركة الأم ميتا باستمرار العديد من الميزات الجديدة داخل تطبيق واتساب، التي ستُساعد المُستخدمين على توفير الوقت الذي يقضونه في التطبيق، مع توفير حماية أفضل لخُصوصية المُستخدمين الآخرين على التطبيق.

يعمل تطبيق واتساب أيضًا على توفير ميزة التراجع عن إرسال الرسائل، وذلك بعد إرسال الرسالة مباشرة، حيث سيتم عرض زر أسفل الشاشة يحتوي على الزر (التراجع) وعند الضغط عليه، سيتراجع التطبيق إرسال الرسالة.

كما قدم التطبيق أيضًا الكثير من التحسينات الجديدة على ميزة المراسلة المُؤقتة، حيث يمكن للمُستخدم الآن الاحتفاظ ببعض الرسائل المُؤقتة لفترة من الوقت، ولا يجب أن تتجاوز مدة 24 ساعة، مما سيُساعد على تذكر بعض الرسائل.

يُدرك المستخدم أنه عند استخدام التطبيق، يُمكن للمستخدمين الآخرين معرفة أن شخص ما نشط الآن، ومن هنا وفر واتساب الآن ميزة الاختفاء من الأصدقاء عند استخدام تطبيق واتساب، وبعد تفعيل هذه الميزة لن يتمكن الآخرين من معرفة المستخدم النشط على التطبيق.

شركة ميتا تكشف عن تحديث جديد لنظامي ويندوز و ماك

كشفت شركة ميتا الآن عن توفر إصدار جديد لـ ويندوز و ماك، وسيكون هذا التحديث متاحًا قريبًا، على الرغم من أن الإصدار المُعترف به موجود فقط في الإصدار التجريبي، إلا أن ميتا تقدم الآن المزيد من الميزات داخل الإصدار الأصلي من برنامج واتساب، الذي سيسمح للجميع بالاستمتاع بجميع ميزات واتساب على الكمبيوتر وأجهزة الماك أيضًا.