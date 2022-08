نتفلكس ستحظر الخطة التي تدعمها الإعلانات .. تنزيلات العروض والأفلام

إذا كنت تعتقد أن نتفلكس المدعوم بالإعلانات سيكون مجرد خدمة عادية مع بعض الفواصل التجارية، فنحن نأسف لإبلاغك أنك مخطئ. وفقًا للكود الموجود في تطبيق نتفلكس ، التي اكتشفها المطور Steve Moser وشاركها مع Bloomberg، قد يقتصر التنزيلات دون اتصال بالإنترنت على الخطة الخالية من الإعلانات.

New Download rules for Netflix with Ads https://t.co/UgA32ucn8W

