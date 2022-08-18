نتفلكس ستحظر الخطة التي تدعمها الإعلانات .. تنزيلات العروض والأفلام

إذا كنت تعتقد أن نتفلكس المدعوم بالإعلانات سيكون مجرد خدمة عادية مع بعض الفواصل التجارية، فنحن نأسف لإبلاغك أنك مخطئ. وفقًا للكود الموجود في تطبيق نتفلكس ، التي اكتشفها المطور Steve Moser وشاركها مع Bloomberg، قد يقتصر التنزيلات دون اتصال بالإنترنت على الخطة الخالية من الإعلانات.

New Download rules for Netflix with Ads https://t.co/UgA32ucn8W — Steve Moser (@SteveMoser) August 17, 2022

حاليًا ، يحتوي نتفلكس على ثلاثة خطط. مقابل 9.99 دولارات شهريًا، تحصل على محتوى بدقة قياسية والقدرة على المشاهدة على شاشة واحدة في وقت واحد. ادفع 14.99 دولارًا شهريًا وستحصل على HD والقدرة على المشاهدة على شاشتين في وقت واحد. إذا كنت ترغب في مشاهدة كل شيء بدقة UHD (مع 4K و HDR)، فسيتعين عليك دفع 19.99 دولارًا. ستتمكّن أيضًا من المشاهدة على أربع شاشات في وقت واحد.

ليس من المفاجئ حقًا أن تفكر نتفلكس في عمليات التنزيل دون اتصال بالإنترنت للأشخاص الذين يدفعون مقابل إصدار الخدمة الخالية من الإعلانات.

حيث قال الرئيس التنفيذي، تيد ساراندوس، إن الخطة المدعومة بالإعلانات لن تتضمن المحتوى مثل المحتوى الخالي من الإعلانات.

ولكن من الناحية التاريخية، لم تتعامل نتفلكس مع التنزيلات في وضع عدم الاتصال على أنها ميزة إضافية. مرة أخرى في عام 2016، عندما بدأت نتفلكس سمحت بالتنزيلات في وضع عدم الاتصال ، حيث صرحت قناة CNBC أنه كان من المفترض أن يدعم الأسواق الناشئة حيث كانت شبكة Wi-Fi متقطعة.

في ذلك الوقت ، تأخرت نتفلكس بالفعل عن العرض في وضع عدم الاتصال. حيث سبقها امازون برايم ليسمح لك بتنزيل الأشياء التي تريد مشاهدتها لاحقًا لسنوات.

في يوليو ، أعلنت مايكروسوفت أنها ستكون شريك نتفلكس لتقنية الإعلانات والمبيعات – مما يوفر بشكل فعال البنية التحتية لعرض الإعلانات على المستوى الجديد. من المتوقع إطلاق المستوى الجديد المدعوم بالإعلانات لنتفلكس في عام 2023.