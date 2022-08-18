كيفية استرجاع حسابك عبر سناب شات عن طريق الدعم الفني مباشرة

هل تود التعرف على طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني مباشرةً، لمعاودة استخدام واحد من أشهر التطبيقات حول العالم الخاصة بالمراسلات النصية والصوتية، خاصةً وأنه يوفر للمستخدمين العديد من المزايا الرائعة التي جعلته في فترة قصيرة الأكثر استخداماً في كثير من البلاد حول العالم، فيمكنك تبادل الرسائل النصية والصوتية وكذلك إرسال مقاطع الفيديو المميزة ومشاركتها عبر قصتك الشخصية مع الأصدقاء، وقد يحدث بعض المشاكل مع المستخدمين التي تجعلهم يرغبون في التواصل مع الدعم الفني ومن أبرزها استرجاع الحساب الخاص بك في سناب شات وذلك ما سوف نتعرف عليه اليوم.

استرجاع حسابك عبر سناب شات عن طريق الدعم الفني مباشرة

قد ينسى بعض المستخدمين كلمة المرور أو البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول في تطبيق سناب شات، وفي بعض الأحيان قد يتعرض الشخص إلى اختراق الحساب من المتسللين، ولذلك يبحث عن كيفية التواصل مع الدعم الفني لاسترجاع الحساب الخاص به، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

عليك أولاً الانتقال إلى الصفحة الرسمية للدعم الفني بتطبيق سناب شات مباشر.

تحديد اختيار “I think my account was hacked”

اضغط بعد ذلك على ايقونة “yes”.

تعبئة جميع الخانات الموجود في الصفحة الخاصة بك.

وبالأسفل سوف تجد صندوق عليك كتابة المشكلة التي تواجهك بالتفصيل، عليك إدخال طلب استرجاع الحساب الخاص بك، ثم استكمال الموافقة.

وإلى هنا نقوم قدمنا لكم طريقة التعرف على كيف استرجع حساب سناب شات عن طريق الدعم الفني مباشرةً بكل سهولة، وستيم الرد عليك في أقرب وقت من قبل الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.