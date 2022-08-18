ستطرح جوجل تحديثات جديدة للتقليل من المحتوى المنخفض الجودة في نتائج البحث

أعلنت جوجل اليوم أنها ستطرح تحديثات بحث جديدة على مدار الأسابيع المقبلة والتي تهدف إلى تسهيل عثور الأشخاص على محتوى عالي الجودة. ستعمل تحسينات التصنيف الجديدة على تقليل كمية المحتوى منخفض الجودة أو غير الأصلي الذي يحتل مرتبة عالية في نتائج البحث.

تقول جوجل إن التحديث سيستهدف بشكل خاص المحتوى الذي تم إنشاؤه بشكل أساسي للترتيب على محركات البحث، والمعروف باسم محتوى “SEO-first”.

أظهرت اختبارات الشركة أن التحديث سيحسن النتائج التي يجدها المستخدمون عند البحث عن محتوى مثل المواد التعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفنون والترفيه والتسوق والمحتوى المرتبط بالتكنولوجيا.

من المفترض أن تساعد التحديثات الجديدة في تقليل عدد النتائج منخفضة الجودة من مواقع الويب التي تعمل على التلاعب بالنظام بمحتوى تم تحسينه ليحتل مرتبة عالية في نتائج البحث.

تقول جوجل إن المستخدمين يجب أن يبدأوا في رؤية المحتوى المفيد بالفعل في مرتبة أكثر بروزًا في نتائج البحث. تخطط الشركة لتحسين أنظمتها والبناء على هذه التحسينات بمرور الوقت.