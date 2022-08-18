تعرف عل سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A74 5G

كشفت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد، هاتف سامسونج جلاكسي أي 74 5G، حيث يأتي هذا الهاتف بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 870 5G، بدقة تصنيع 7 نانو، وبنظام تشغيل Android 13.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A74 5G

أعلنت شركة سامسونج عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

ٱبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 163.7 × 76.1 × 7.6 مم، ووزن 181 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، بواجهة سامسونج One UI 5.0. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 870 5G، بدقة تصنيع 7 نانو. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED Plus، بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2400 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة . يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G.

• يدعم الهاتف تقنية NFC.

• يدعم الهاتف منفذ USB من نوع USB Type-C.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف سماعات خارجية.

• يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock.

• يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة IP67.

كاميرا هاتف سامسونج Galaxy A74 5G

كشفت شركة سامسونج عن الكاميرا في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية • تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بعدد أربع كاميرا على النحو التالي: – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 108 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.2. – تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو. – تأتي الكاميرا الرابعة للهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العمق.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأبيض واللون الرمادي.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A74 5G

لم تكشف بعد شركة سامسونج عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولكن يتوقع الخبراء أن يبدأ سعر الهاتف الجديد، من حوالي 650 دولار أمريكي.