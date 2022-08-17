أبل تقوم بأختبار امكانية الاعلانات داخل الخرائط

قامت أبل باختبار اعلانات البحث داخليا في الخرائط بهواتف الـ iPhone، والتي يمكن أن تعرض توصيات عند البحث عن مطاعم أو متاجر أو أنشطة تجارية أخرى قريبة.

تكتشف أبل نشاطها التجاري الكبير التالي: عرض الإعلانات على جهاز iPhone الخاص بك

تنفذ أبل بالفعل نموذجا اعلانيا مشابها على APP Store بهواتف iPhone، حيث يمكن للمطورين الدفع مقابل الترويج لتطبيقهم في صفحة بحث لاستعلام معين، ومن الممكن ان تعمل الاعلانات على الخرائط بالطريقة نفسها، حيث تدفع الشركات للظهور أعلى نتائج االبحث عندما يقوم المستخدمون بإدخال مصطلحات بحث معينة.

يمكن أن تثبت Apple TV + أيضًا أنها منصة إعلانية أخرى كبيرة الحجم، كما توقع التقرير أيضًا، حيث وصلت في وقت قدمت فيه شركات البث الرئيسية مثل Disney + و Netflix خططًا أكثر بأسعار معقولة مدعومة بالإعلانات. أو يمكن لشركة Apple تقديم نوع من مركز البث المجاني المدعوم بالإعلانات. ربما قد يتنافس هذا مع عروض بث الأفلام والتلفزيون المجانية الأخرى مثل تلك التي تقدمها قناة Roku أو Tubi أو Amazon’s Freevee.