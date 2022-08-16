شاومي 12T برو يأتي بأقوى كاميرا 200 ميجا بكسل وأقل سعر

يُعد أحد أقوى هواتف شاومي الجديدة التي تُدم قيمة مقابل سعر: Xiaomi 12T Pro، أو ما يُطلق عليه شاومي 12T برو، حاملاً معه كاميرا فائقة الدقة 200 ميجا بكسل، ويتوفر مع الألوان الأسود والفضي والأزرق، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.1 مم، العرض 75.9 مم، السُمك 8.6 مم، ويبلغ وزنه 202 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويدعم شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات شاومي Xiaomi 12T Pro

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1220×2712 بكسل +1.5K، وأبعاد الشاشة 20:9، وكثافة البيكسلات 446 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بدقة التصنيع 4 نانومتر، المعالج ثماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 730. الذاكرة والرامات الرام: 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل. الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل. فيديو بدقة 2160P 4K بمعدل 30/60 إطار. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، حيث يُمكن شحن 100 في المئة في 19 دقيقة فقط، ويبلغ سعره 445 دولار أمريكي.