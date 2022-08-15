هواوي تستعد لإطلاق هاتف Mate X3 في ديسمبر 2022

تخطط شركة هواوي الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية لإطلاق نسختها الجديدة من الهواتف القابلة للطي Mate X3، وقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط الشركة للإعلان عن الهاتف في شهر ديسمبر لهذا العام 2022.

وقدمت هواوي في أبريل الماضي، هاتف قابل للطي جاء باسم Mate Xs 2، والآن بدأت الشركة مرة أخرى في العمل على تطوير إصدار جديد أُطلق عليه اسم Mate X3، الذي سيتم إطلاقه لاحقًا في الأسواق العالمية.

كما أشارت تسريبات جديدة إلى أن هواوي تستعد لإطلاق جهازين في هذا الحدث المُتوقع عقده خلال شهر ديسمبر 2022، مع العلم أن هاتف Mate X3 القابل للطي قد يكون أحد الأجهزة التي سيتم إطلاقها من خلال هذا الحدث، بالإضافة إلى سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة Freebuds 5 التي تم تصميمها للاستعمال داخل الأذن.

من جهة أخرى، أوضح المصدر المُسرب للخبر أن هاتف Mate X3 القابل للطي، سيأتي بتكلفة أقل، وتصميم أقل نحافة ووزن أخف للهاتف، ومن المُقرر أن يأتي هذا الإصدار بتصميم أنيق مع دعم مقاومة أعلى للصدمات والخدوش.

قامت هواوي أيضًا بتقديم هذا الجهاز مع فاصلات شاشة خاصة بتصميم جديد، يُدعم اختفاء تجعد الشاشة، للظهور بشكل جيد في تصميم الهاتف.

كما يأتي هاتف Mate X3 أيضًا مع دعم لشبكة الجيل الرابع (4G) فقط، ومن المُتوقع أن تكشف التسريبات القادمة عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار الجديد خلال الفترة الزمنية المُقبلة.

للإشارة فإن شركة شاومي أطلقت أيضًا هاتف قابل للطي جديد، وجاء هذا الجهاز باسم Mix Fold 2 كما تسعى العديد من الشركات المُصنعة الهواتف المحمولة لإنتاج هذه الهواتف.