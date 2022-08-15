أطلق زووم عن تحديث جديد لأجهزة Mac الخاصة بها، ويُعد زووم أحد أشهر البرامج في السنوات السابقة لفوائده الكثيرة للمستخدمين، بخلاف العديد من البرامج الأخرى التي توفر لك ميزات قوية ولكن يجب دفع رسومًا إضافية حتى تتمكن من استخدامها.

يحتوي برنامج زووم على العديد من الميزات التي يمكنك استخدامها مجانًا بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى التي ستحتاج إلى دفع رسوم لاستخدامها، وتسعى زووم أيضًا إلى توفير تحديثات مستمرة سواء كان ذلك للهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر لتوفير أقصى حد من درجات الأمان والراحة للمستخدمين.

زووم “Zoom” يطلق تحديث جديد لأنظمة macOS

أعلنت زووم عن تحديث جديد لأجهزة Mac ٬ وجاء هذا التحديث مع بعض الإصلاحات الأمنية، حيث كانت هناك ثغرة أمنية خطيرة تؤثر على ميزة التحديثات التلقائية في برنامج Zoom Mac ، وتم حل هذه المشكلة من خلال هذا التحديث الجديد المُتاح حاليًا لتطبيق Zoom macOS.

قال شركة زووم أيضًا أن تطبيق زووم، الذي يبدأ بإصدار (5.7.3) إلى (5.11.3) من تطبيق زووم، والذي يعمل بنظام macOS، يحتوي على ثغرة أمنية،وهي خاصة بعملية التحديث التلقائي للتطبيق.

في الواقع، تم تصحيح هذه الثغرة الأمنية مباشرة من خلال فريق زووم في إصدار تطبيق زووم، والذي يأتي مع بإصدار(5.11.5)، لذا إذا كنت من مستخدمي Mac، فأنت بحاجة إلى هذا التحديث الجديد من أجل تجنب أي مُشكلة.