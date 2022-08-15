تعرف على سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi Redmi K50 Ultra هاتف جديد من شاومي يأتي في سلسلة K بمواصفات تعتبر الأفضل حالياً من حيث الأداء القوي بفضل المعالج والذاكرة الداخلية والرام، ويأتي بشاشة كبيرة من نوع أوليد بدقة فائقة الوضوح والالوان، بالإضافة إلى بطارية عملاقة تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات Xiaomi Redmi K50 Ultra

شبكات الإتصال

شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM

شبكات الإتصال • يدعم شبكات 2G، 3G، 4G

دعم شبكة 5G • يدعم شبكة 5G

المعالج ونظام التشغيل

نوع المعالج • كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1 عدد الأنوية • ثماني النواة معمارية التصنيع • 4 نانو ميتر المعالج الرسومى • Adreno 730 نظام التشغيل • نظام اندرويد 12 واجهة التشغيل • MIUI 13

ذاكرة التخزين والرام

ذاكرة التخزين الداخلية • 128 جيجا مع 8 جيجا رام • 256 جيجا مع 8 جيجا رام • 256 جيجا مع 12 جيجا رام • 512 جيجا مع 12 جيجا رام الرام • 8، 12 جيجا رام

امكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية

الشاشة

نوع الشاشة • OLED ، أوليد حجم الشاشة • 6.67 بوصة دقة الوضوح • 1220 × 2712 بيكسل FHD+ نسبة البيكسل • 446 بيكسل لكل بوصة مميزات أخرى • 68 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 144 هرتز، خاصية HDR10+، خاصية Dolby Vision

الكاميرات

الكاميرا الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية : • 108 ميجا بيكسل (الرئيسية) • 8 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع) • 2 ميجا بيكسل (كاميرا الماكرو) مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، د قة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) الكاميرا الأمامية • 20 ميجا بيكسل مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش • الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

البطارية ونظام الشحن

سعة البطارية • 5000 مللي أمبير نوع البطارية • ليثيوم Li-Po قوة الشحن • 120 واط الشحن السريع • نعم تدعم الشحن الاسلكي الشحن العكسي • لا تدعم • لا تدعم منفذ الشحن • Type C 2.0

مواصفات أخرى

الحماية • بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac GPS • نعم يدعم البلوتوث • 5.0, A2DP, LE عزل الضوضاء • نعم يدعم صوت الاستريو • نعم يدعم المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب منفذ 3.5 مم • لا يدعم راديو FM • لا يدعم خاصية NFC خاصية انفراريد بورت • نعم يدعم • نعم يدعم ألوان الهاتف • الأسود، الأخضر، الأزرق، الفضي

مميزات Xiaomi Redmi K50 Ultra

• يأتي بمعالج قوي وداعم لشبكات 5G.

• أداء الهاتف سريع جداً بفضل الذاكرة الداخلية والرام بالسعة الكبيرة.

• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 144 HZ.

• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

عيوب Xiaomi Redmi K50 Ultra

• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري)

• لا يدعم الراديو FM.

• لا يدعم منفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.